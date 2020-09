Corren a Flor Amargo de calles de San Miguel Allende

La originaria de Oaxaca quiso dar un recital en las calles de San Miguel Allende, en Guanajuato, para recaudar dinero y ayudar a los artistas callejeros que se quedaron sin trabajo debido al COVID-19.

"Creemos que lo más importante para la felicidad es manifestarla desde el buen humor. Hay que tener buen humor", comentó la cantante de 32 años.

Sin embargo, a medio show, un empleado municipal se acercó a comentarle algo a Flor Amargo. Acto seguido, la cantante comentó que se tenía que ir, algo que no gustó a los asistentes, quienes le pidieron que tocara otra canción.

"Creo que es importante, en estos momentos, que los músicos callejeros sean respetados, y que lo hagan desde un lugar de amor y de compartir. Es momento de buen humor, es momento de cambio, es momento de respirar fe y esperanza", gritó Flor Amargo mientras recibía ovaciones y aplausos de sus seguidores.

Fue a inicios de año cuando Emma Mayte Carballo Hernández, nombre real de la compositora, tuvo un incidente parecido en Guadalajara.

En esa ocasión, Flor Amargo denunció una agresión que sufrió por parte del ayuntamiento de Guadalajara, quienes se llevaron sus instrumentos por realizar un concierto en la calle sin permiso.

En un video publicado en su cuenta de Instagram, se puede ver al público reclamarle a las autoridades por despojar a Flor Amargo de sus instrumentos.

La artista agradeció a sus seguidores por el apoyo que recibió en dicho momento.

"Me siento muy apoyada, Ustedes saben que ser artista independiente, ser artista callejero, pues muchas veces no es fácil, pero nos llevamos una gran satisfacción cuando vemos todo el amor que nos tienen...Si esto pasó con Flor Amargo, imagínense (que va a pasar) con un artista que viene de Oaxaca, que le quiten todo, por lo que (las autoridades) me apoyaron".

JB