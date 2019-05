La segunda edición del festival Corona Capital en Jalisco registró el lleno, con más de 50 mil boletos vendidos. Ya desde días previos se observaba la fiebre por el concierto: Ticketmaster y Ocesa montaron un punto de venta en el Bar Apolo, sobre la Calle López Cotilla, donde más de mil personas compraron su boleto a precio especial.

La nueva sede del Corona Capital fue la explanada del Estado Akron, donde melómanos locales y foráneos se congregaron desde temprano: la disposición del lugar contempló dos grandes escenarios y una carpa de menor tamaño, destinada para las propuestas más electrónicas. La afluencia colapsó el tráfico en la zona, acrecentado por el Sol y calor del mayo tapatío. Allí la gente se enteró de la confirmación de la siguiente edición, pues en el lugar se comercializaron boletos de la edición 2020.

Una de las razones para la temprana y copiosa asistencia fue el horario del grupo Of Montreal, ensamble que convocó a sus seguidores al salir al escenario a las 14:00 horas. Pese a las quejas de algunos en redes sociales, la razón para dicho horario fue sencilla: solo hubo tres escenarios y un cartel lleno de propuestas valiosas.

Poco después la neozelandesa Kimbra compartió su talento: “Muchas gracias. Es mi primera vez en Guadalajara. Estos son mis amigos: disculpen, tuvimos unos problemas técnicos”, dijo luego de las primeras canciones.

La cantante interpretó “Settle Down”, uno de sus temas más conocidos: en la canción introdujo fragmentos de “Somebody That I Used To Know”, canción que la hizo famosa por su dueto con el músico Gotye.

Antes de que Kimbra culminara su set, al otro extremo ya sonaba la música de White Lies, estos ya con varias visitas a Guadalajara. La novedad de los ingleses es su álbum “Five”, quinto en su discografía y lanzado el febrero pasado. Más allá de las novedades, White Lies cerró su presentación con sus clásicos, como “To Lose My Life”.

Mención aparte merece Rhye, grupo que también ha pisado Guadalajara en varias ocasiones: esta fue la primera en un festival.

Mike Milosh, el virtuoso vocalista, saludó a la gente desde el inicio de su presentación. Además de la peculiar voz de Milosh (con agudos insólitos para una voz masculina), la instrumentación de Rhye se sale de lo habitual, con violín, cello, teclados, bajo, guitarra eléctrica y batería. En contraste con sus conciertos individuales, Rhye en festival tiende a lo explosivo con el in crescendo que realizan conforme avanza el tema, motivo que los asistentes respondieron bailando. Mike continuó la interacción entre cada tema al comentar cosas como: “Guadalajara, ¿cómo están? ¿Están todos bien? Buen festival” y, “¿Van a aplaudir, México?”, previo a su éxito “Taste” fueron algunos de sus comentarios.

¿Qué mejor que una camisa para recordar el concierto? En el área de mercancías hubo a la venta souvenirs variados, como pósters de Tame Impala, de los Yeah Yeah Yeahs, camisas de Goo Goo Dolls, White Lies y de la marca del Corona Capital.

Al cierre de la edición todavía restan por presentarse los espectáculos principales de Yeah Yeah Yeahs, Phoenix, Tame Impala y The Chemical Brothers.