Corona Capital reemplaza a Queens of the Stone Age con Jack White

Hace poco menos de una semana Queens of the Stone Age anunció que debía cancelar todos sus eventos del 2024 debido a que Josh Homme, cantante de la banda, debía recibir atención medica esencial. El hecho conmocionó a los fanáticos que esperaban ver a la banda a un lado de Paul McCartney y Empire of the Sun como teloneros finales del Corona Capital. La urgencia médica provocó un importante hueco en el cartel y los rumores sobre quién ocuparía ese vacío comenzaron a rondar. Pero esto acaba de terminar.

Hace unos minutos, la cuenta oficial de X del Corona Capital acaba de anunciar que Jack White será el artista que ocupará la vacante aparecida de último minuto. El tuit dice: "Démosle la bienvenida a un viejo amigo, ¡Jack White regresa al #CoronaCapital24!" El cartel ya aparece actualizado con la inclusión del músico estadounidense.

Démosle la bienvenida a un viejo amigo, ¡Jack White regresa al #CoronaCapital24! ������



��️ en https://t.co/Au7YyvOoic pic.twitter.com/nYYwxEwx25— Corona Capital (@CoronaCapital) August 29, 2024

El músico conocido por su participación en The White Stripes, The Raconteurs y, un poco menos, en The Dead Weather, acaba de estrenar su sexto álbum como solista. No Name (2024) ha recibido crítica positiva por su regreso a la raíz rockera de guitarras distorsionadas y percusiones electrizantes unidas por la característica voz de White. El multinstrumentalista de 49 años regresará a presentarse como solista en el Corona Capital 2024, luego de haber subido a la tarima del festival más importante de México con el resto de sus proyectos.

La recepción en redes sociales ha sido extremada. Por un lado, muchos usuarios desestimaron la carrera de White y dijeron que no está a la altura ni como reemplazo de Queens of the Stone Age, ni como telonero de Paul McCartney. Sin embargo, algunos fieles seguidores celebran la decisión de los organizadores del cierre rockero que proponen para el cierre del festival.

