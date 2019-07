Cornelia Vega Jr., al frente de la dinastía

El ADN familiar no se puede negar, en especial, cuando se nace con la música en la sangre. Orgulloso de la tradición norteña que ha consagrado a su familia, Cornelio Vega Jr. no dudó en seguir esa pasión y ahora se posiciona como una de las promesas indiscutibles cuando hay que poner el acordeón sobre el escenario.

Previo a su regreso a Guadalajara para sumarse a La Fiesta de La Ke Buena, Cornelio Vega Jr. reflexiona sobre el éxito que cobija a su carrera, de la búsqueda de un estilo y sello personal que permita mantener vigente el legado que su padre y familia han logrado desde el sendero del regional mexicano.

“Me siento orgulloso y bendecido de formar parte de la familia Vega, de tener y aprender de tanto talento tan cerca, desde mi tío Sergio, mi padre Cornelio Vega, mi tío Chuy, de mis primos. Me siento muy feliz, es una responsabilidad que hemos sabido llevar con todo respeto. Nuestra misión siempre será llevar nuestro apellido a lo más alto que se pueda”.

Tras estrenar “Haz lo que quieras”, recibir una respuesta inmediata en las principales plataformas digitales y colocarse en la popularidad de la radio, Cornelio Vega Jr. adelanta estar más que listo para sorprender con un nuevo material discográfico que promete lanzar el próximo 21 de noviembre.

“Siempre trabajando en proyectos nuevos todos los días, nacen canciones y preparamos el disco nuevo, echándole todas las ganas y energía para que todo salga bonito (…) estaremos en Guadalajara muy pronto, me siento muy contento por el apoyo de los tapatíos, siempre decimos que Guadalajara es como nuestra segunda casa porque la gente nos recibe muy bonito incluso desde el aeropuerto o concierto”.

Esencia original

Aunque el prestigio que Cornelio Vega Jr. garantiza que sus presentaciones tengan boletaje agotado, el joven compositor asegura que los nervios antes de subir al escenario lo motivan a ofrecer lo mejor de sí en cada concierto y no dar por hecho el aplauso del público sin un esfuerzo y trabajo constante.

“Los nervios siempre están, pero es algo normal. En cada escenario que estamos nos sentimos muy contentos, antes de cada presentación la piel se empieza a poner chinita. Nosotros tenemos un ritual antes de cada evento, nos abrazamos y nos deseamos éxito entre todos”.

Si hay algo que Cornelio Vega Jr. evita a toda costa es el repetir fórmulas, y desde su faceta de compositor sabe que es un reto abismal encontrar esa chispa creativa que le permita sonar auténtico y ofrecer un proyecto capaz de brillar con luz propia, es por ello que cuando tiene el acordeón en sus manos, el ingenio se convierte en su principal herramienta para cautivar.

“El acordeón es mi instrumento base, desde chiquito lo agarré y siempre he sabido expresar con él mis sentimientos, no he tratado de copiar otro estilo o cosas que hacen otros artistas como Ramón Ayala, que es el rey del acordeón. Crecí escuchando la música norteña y quiero que mi proyecto se mantenga así (…) soy un compositor que escribe canciones con el corazón”.

Cornelio dice sentirse bendecido por posicionarse en uno de los momentos cruciales para la industria musical, gracias al impacto masivo de las redes sociales que, además de conectarlo íntimamente con sus seguidores, han permitido dar una frescura y una visión más amigable y sincera sobre todo lo que pasa alrededor de los exponentes del regional mexicano que nuevamente lideran las listas de popularidad en México.

“Se nota bastante el apoyo para el regional mexicano, ahora se notan más fusiones y colaboraciones que también han ayudado. Gracias a las redes sociales el regional mexicano también está creciendo muchísimo, es un género muy bonito y ha llegado a otros países. Yo me siento orgulloso de formar parte”.

Cariño total

Pese a disfrutar de fama con tan solo 20 años, Cornelio Vega Jr. sabe que el éxito es una plataforma que hay que saber encaminar, no solo para garantizar que un proyecto sobreviva, pues retribuir a los fans que los han llevado a él y su dinastía a la cima es una prioridad que tiene más allá de los logros obtenidos en cada canción.

“Me siento feliz con lo que hemos logrado con el proyecto. Las fans llegan hasta mi casa, tocan la puerta y quieren estar con nosotros y eso es bonito, a veces uno anda en pijama, llegan y así salimos, es bonito que la gente se tome ese tiempo para ti, sabemos que nos debemos al público (…) yo sé que a veces la situación es dura, que se hacen muchos esfuerzos para comprar un boleto y vernos, nosotros lo sabemos, lo entendemos y lo valoramos. Ellos hacen posible nuestros sueños”.

Asiste a la Fiesta de La Ke Buena

A partir del mediodía visita nuestras redes: El Informador Entretenimiento (Facebook) @elinformador.entretenimiento donde te daremos las bases para que te ganes tus boletos y asistas al festejo más grupero de Jalisco.