La reconocida Laika Studios es una compañía estadounidense de animación stop-motion que se especializa en largometrajes, contenido comercial, vídeos musicales y cortometrajes. Sus aclamadas producciones, como "Coraline", han cosechado numerosos premios y nominaciones, incluyendo varios premios Óscar y Globos de Oro. Gracias a su espectacular técnica en stop-motion, la compañía ha sabido posicionarse entre las favoritas del público a nivel mundial. ¿Conoces las películas de Laika Studios? Aquí te compartimos algunas de las mejores.



“Coraline”(2009)

Este 2024, con el objetivo de conmemorar su15vo. aniversario, Coraline y la puerta secreta, tuvo una proyección especial en salas de cines. Cortesía de: Laika Studios

Es innegable que “Coraline” fue un éxito a nivel mundial, recibiendo aclamación universal por la crítica y recaudando más de $124 millones en todo el mundo. La película ganó varios premios, incluyendo los premios Annie a la mejor música, al diseño de personajes y al diseño de producción, consolidándose como una película de culto en la animación.

La cinta trata sobre una niña llamada Coraline Jones que descubre una puerta secreta en su nueva casa que la lleva a un mundo paralelo donde conoce a sus "otros" padres, que son versiones alternativas de sus padres reales. Al principio, este mundo parece perfecto, pero Coraline pronto se da cuenta de que algo no está bien y que su "otra" madre tiene intenciones siniestras

“ParaNorman”(2012)

Es la primera película en stop-motion para la que se utilizó una impresora 3D en color para crear las caras de los personajes. Cortesía de: Laika Studios

“ParaNorman” es una mezcla de aventura, comedia y terror, con un toque de humor y una historia emocionante que explora temas como la aceptación, la tolerancia y el poder de la comunicación. El filme fue aclamado por la crítica y recibió varios premios y nominaciones, incluyendo una nominación al Óscar a la Mejor Película Animada.

La cinta narra como un niño llamado Norman Babcock, quien tiene la capacidad de comunicarse con los muertos, se enfrenta una maldición ancestral que amenaza con destruir su pueblo llamado Blithe Hollow.

“Kubo y la búsqueda samurái” (2016)

La película contó con la voces de Art Parkinson, Charlize Theron, Matthew McConaughey, Rooney Mara y Ralph Fiennes. Cortesía de: Laika Studios

“Kubo y la búsqueda samurái” (Título original: Kubo and the Two Strings), es una mezcla de aventura, fantasía y acción, con una gran atención al detalle cultural japonés y una historia emocionante que explora temas como la identidad, la memoria y el poder de la narración. La cinta recibió críticas muy positivas y fue nominada a varios premios, incluyendo dos premios Óscar.

El filme aborda la historia de un joven japonés llamado Kubo, quien tiene un don especial: manipular los papeles con su shamisen (un instrumento musical japonés). Sin embargo, su vida cambia cuando accidentalmente invoca a un espíritu maligno que busca vengarse de su familia.

“Los Boxtrolls” (2014)

El compositor Dario Marianelli fue contratado para la película, el primer largometraje de animación de su carrera. Cortesía de: Laika Studios

La película es toda una aventura divertida y emocionante que explora temas como la aceptación, la tolerancia y la importancia de la familia y la comunidad. “Los Boxtrolls” es una adaptación de la novela "Here Be Monsters!" de Alan Snow y recibió críticas muy positivas por su animación, humor y mensaje.

La cinta narra la historia de Eggs, quien quedó huérfano desde la infancia y fue criado por Boxtrolls. La trama se desarrolla en la ciudad ficticia de Cheesebridge, donde los Boxtrolls, criaturas pequeñas y amables que viven en las sombras y se visten con cajas de cartón, son perseguidos por el malvado Lord Portley-Rind.

Sin duda, Laika Studios ha logrado capturar la imaginación de audiencias de todas las edades con sus historias emocionantes, personajes memorables y técnicas de animación innovadoras. ¿Cuál es tu película favorita de Laika Studios?

