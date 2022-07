"Control Z": Diana Carreiro intentará escapar de “Los enmascarados”

Hoy 6 de julio se estrenará en Netflix la tercera y última temporada de la serie mexicana “Control Z”. Luego de un fatídico accidente donde se ven involucrados los protagonistas —Ana Valeria Becerril, Michael Ronda, entre otros— la trama volverá a desencadenar nuevas aventuras y sucesos inesperados, más la integración de nuevos personajes, uno de ellos es “Dani”, rol interpretado por la actriz Diana Carreiro —“Rosario Tijeras 3” y “Narcos 3”—, quien en entrevista para EL INFORMADOR cuenta lo pormenores de su participación en la serie.

“Fue un proyecto muy cool… Me acuerdo que en pandemia, cuando estrenaron la primera temporada, yo la vi; obviamente yo no sabía que iba a salir en la tercera temporada. Yo estaba picadísima, la vi con mi mamá y con mi hermana; luego, salió la segunda y yo quería estar en ese proyecto porque me encanta”. Y los deseos se cumplen, Diana estaba de viaje en España cuando le mandaron el casting para la tercera parte, así que mandó sus pruebas y se quedó.

En cuanto al contexto de su personaje, éste será uno de los antagónicos en la última etapa de la serie: “Mi personaje ‘Dani’ junto con su mejor amiga se integrarán a una especie de secta llamada ‘Los enmascarados’. Ellas ingresarán con engaños y deberán cumplir con una serie de objetivos y retos, y ahí se irán desarrollando una serie de cosas que llevarán a ‘Dani’ a un punto donde ya no le encanta la idea de continuar por lo que intentará salirse sin éxito y terminará desenmascarándose... Esta secta hará cosas en contra de los estudiantes del Colegio Nacional”.

Sobre cómo se preparó para el personaje, destaca que “Dani” tiene cosas similares a ella; por ejemplo, si les ponen un reto, de alguna manera u otra, cumplirán con el objetivo: “Dani es de mi edad, es joven, así que tenemos muchas cosas en común”. Al respecto de ingresar a un proyecto donde la gente ya se conoce y ha formado una familia, comparte que en sus últimos trabajos curiosamente le ha tocado sumarse en las terceras temporadas.

Asimismo, explica que al inicio enfrentó periodos de nerviosismo tras entrar a una familia como la de “Control Z”, la cual lleva más de dos años trabajando junta… Pero al mismo tiempo se sintió muy integrada, “todos fueron muy abiertos conmigo, el director increíble, así que fue muy padre integrarme a la historia”.

Diana además siente gran alegría porque “Control Z” se ve globalmente y sabe que ya es una serie que sigue mucha gente, “y pues a ver cómo nos va”, indica.

¿Qué le espera en un futuro? Diana adelanta que actualmente se encuentra grabando su primera película, la cual se llama “Señora Serial” junto con Mónica Huarte y Martha García; el director y productor es Carlos Santos: “Es un proyecto hermoso, es un thriller, pero es intenso, además la película tiene un poco el tono de comedia”.

¿Qué veremos en "Control Z" tercera temporada?

La serie “Control Z” vuelve para una tercera temporada. La historia seguirá tras los terribles eventos ocurridos en el Colegio Nacional. ¿Habrá un nuevo hacker? ¿Qué pasará con los involucrados en el accidente? ¿Lograrán tener el futuro que tanto desean? Esas preguntas encontrarán una respuesta en esta nueva entrega.