Entre sabores, música y una nominación al Grammy Latino es como el cantautor tapatío Siddhartha comienza a cerrar este año, que considera uno de los más significativos en su carrera, impulsando una gira por todo México que le ha permitido ofrecer más de 70 conciertos en meses recientes, y en los que también ha tenido que establecer nuevas dinámicas de trabajo al cumplirse su primer año inmerso en la paternidad, tras el nacimiento de Mar, su primer hijo junto a la influencer y empresaria Yuya.

Siddhartha agradece que el trabajo no falte y que el trabajo lo traiga de vuelta a Guadalajara, como lo será con la primera edición de PortAmérica Latitudes, festival que además de tener a exponentes sonoros de México, España y Estados Unidos, también congregará a una fiesta gastronómica con reconocidos chefs internacionales, por lo que su instinto de “foodie” estará presente.

“Una de las cosas que más disfruto en la vida es comer y probar cosas nuevas. Tengo una afición, y por más que me guste un lugar, no tengo ese ánimo de repetirlo. Voy a una ciudad y pruebo algo delicioso, aunque me encante la próxima vez quiero ir a probar otro lugar”, reconoce.

El músico tapatío asegura que los fans tendrán que descubrir por cuenta propia si el próximo 12 de noviembre en la Plaza Bicentenario del Centro Cultural Universitario, durante su participación en PortAmérica Latitudes podrá tener algún “palomazo” o colaboración especial sobre el escenario con otros colegas como Porter, Vetusta Morla o La Santa Cecilia y demás invitados, en el marco de la edición 2022 del Feria Internacional de la Música (FIMPro), que tendrá sus propias actividades del 9 al 12 de noviembre.

“Estoy contento, porque me tocó la invitación de tocar nuevamente en mi ciudad y pienso ir a comer rico (risas), tocaré con colegas y amigos que son respetados y admirados. Hemos traído un viaje complicado, porque un día antes de PortAmérica tocamos en Ciudad Juárez, llegaremos directo y de ahí espero tener tiempo de ver y comer algo, y tocar”.

Música que sabe

Siddhartha ha estado más que involucrado en la gastronomía, pues hace un par de semanas su canción “Paraíso Lunar” sirvió como inspiración para la chef Gaby Ruiz, experiencia que le fascinó para que su concepto sonoro se materializará en una bebida de chocolate y un pretzel, proyecto independiente que se impulsó por invitación de la cafetería Cielito Querido Café.

“Fue una cosa nueva para mí, mi aportación fue meramente musical. Gaby tiene esta visión de transformar las cosas que escucha en algo que sabe, hizo esta metáfora culinaria de ‘Paraíso Lunar’, es una reinterpretación, disfruté mucho de la experiencia”.

No se aferra al Grammy Latino

Aunque le emociona estar nominado al Grammy Latino, Siddhartha no se obsesiona en pensar si ganará o no el premio a “Mejor canción alternativa del año” por su tema “00:00”, no es algo que le quite el sueño, y por el contrario prefiere disfrutar el momento respaldado por Sony Music, resaltando también que si bien este tipo de galardones tienen un peso en la industria musical, tampoco es algo que lo inquiete.

“He estado nominado en otra ocasión, no he ganado, pero iré a pasármela bien, a ver si esta vez tenemos mejor suerte (risas), sino de todos modos nos echamos un paseo (…) la primera vez que nominaron andaba solo por la vida, no tenía disquera ni manager, más que disco, y me nominaron. Eso me dio una información distinta a lo que percibí —del premio— de que no solamente nominan al más famoso, también a proyectos como el mío”.

Agrega que “trato de que mi música no obedezca a un momento, una moda, sino a lo que a mí me gusta hacer. Mis discos están apegados a su momento”.

La agenda

No te lo puedes perder

Siddhartha participará en la primera edición del festival musical y gastronómico PortAmérica Latitudes, en el marco de la Feria Internacional de la Música (FIMPro), en la Plaza Bicentenario del Centro Cultural Universitario, el próximo 12 de noviembre. Más información de accesos y actividades generales en www.portamerica.mx.

