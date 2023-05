Los próximos viernes 12 y sábado 13 de mayo, en punto de las 21:00 horas, OV7 regresará a Guadalajara con su gira de celebración de más de 30 años de trayectoria. Harán su cuarto y quinto Auditorio Telmex con este tour que también los ha llevado por gran parte de la República Mexicana y Estados Unidos. En septiembre pasado cuando arrancó la gira, la Perla Tapatía fue de las primeras ciudades en recibir a la banda; aquí hicieron tres fechas seguidas.

A propósito de esta segunda vuelta, hablan en entrevista con EL INFORMADOR, Ari, Mariana y Erika, quienes están más que listos para volver a cantarle a los tapatíos, incluyendo dos temas inéditos: “Quédate”, de la autoría de Paty Cantú, y “Si es amor”, una composición de Kalimba.

“Guadalajara siempre ha sido una plaza muy importante para el grupo, desde siempre… Entonces, tenemos la fortuna de ir por última vez, hasta ahorita es lo que aparece en el calendario. (Vamos) a repetir la historia divertida y nostálgica que logramos en septiembre que fue cuando empezó la gira”, comparte Ari.

Mariana también resalta que están muy emocionados de regresar al Auditorio Telmex, “esta gira tiene fecha de caducidad y el poder hacer esta segunda vuelta en Guadalajara y que siempre ha sido una de nuestras ciudades consentidas, nos pone muy contentos”.

Recuerda que anécdotas hay muchas en nuestra ciudad, pero sobre todo comparte una en particular, “tenemos muchas, no sólo con el público, también con los paseos que hacíamos desde chiquitos: nos íbamos al mercadito y comprábamos periquitos australianos, nos los poníamos dentro de la chamarra y los pasábamos así en el aeropuerto y en el avión hacíamos un montón de travesuras; me acuerdo del Teatro Galerías y nuestros primeros conciertos, la verdad es que Guadalajara ha estado en toda nuestra carrera y ha sido muy significativa para nosotros”.

Hay cordialidad y buena onda

Erika por su parte, confiesa que hay cordialidad y amistad entre todos y que como banda están disfrutando estos más de 30 años de carrera musical, aunque sabe que el público en un inicio de la gira tuvo dudas de la relación entre los integrantes: “La gente se ha dado cuenta que tanto arriba como abajo del escenario ya han sido muchos meses estando de gira y que tantos momentos juntos fortalecen esta amistad. En la pandemia estuvimos distanciados un buen rato, pero ahora con esta gira que ha sido muy exitosa, donde hemos repetido muchas ciudades y hemos tenido que girar meses completos juntos, pues todo esto siempre fortalece”.

Como buena familia que son los OV7 a veces hay dilemas y malos entendidos como sucede en toda relación, pero ahora mismo están gozando los frutos de ser unos de los máximos representantes del pop en México. “A la gente no le gusta ver cuando se pelea su artista, (pero) las relaciones humanas así son, a veces estás en tu mejor momento, a veces no tanto, a veces hay un distanciamiento o hay diferentes opiniones. Y la verdad es que nuestra relación siempre ha sido muy buena, y también ha sido eso, que cuando hay algún problema, por supuesto se magnifica mucho más y al hacerse público, se potencializa. Entonces, hemos entendido que cualquier problema interno se tiene que quedar ahí para no preocupar al público”, expresa Erika.

Viven el presente

Así que con esta gira aunque remarcan que tiene principio y final, todavía hay buena música para rato porque faltan un par de sencillos más por salir y también estarán de gira de nuevo en Estados Unidos, en octubre y noviembre: “Por el momento tenemos todas las fechas concentradas en el 2023, pero también hemos aprendido a vivir el presente, no nos gusta decir fechas determinadas porque luego las acabamos moviendo”, reitera Erika.

Además Ari expresa que en esta segunda vuelta a Guadalajara, además de cantar los nuevos temas, hay nuevo vestuario y se han modificado algunos trazos, “pero en esencia es un poquito lo mismo, lo que ya vieron. Estamos muy adaptados, llevamos 34 años pegados prácticamente. Tuvimos cuatro meses de ensayo previo al estreno (de la gira) y ahí es donde vas limpiando cada una de las cosas para que todo salga como ya se vio ahí en Guadalajara”.

Sobre lo que han reafirmado como banda, destaca Ari que hay nuevas generaciones que los han seguido, pues a pesar de las nuevas corrientes, “no tendrían por qué ser parte de… o de estar en algún concierto de OV7, pero sin duda alguna es muy bonito que hay nuevas generaciones que nos están siguiendo”.

¿Cómo va la bioserie?

Finalmente sobre el tema de la bioserie que ha sido también un tema polémico al interior de la banda, responde Mariana que el desarrollo de la misma va lento. “La verdad nos hubiera gustado que ésta fuera casi casi a la par de la gira, estamos un poquito en manos de la plataforma y de los escritores. Ahora sí que estamos un poco como el público, esperando igual que ustedes, pero bueno, yo creo que es una historia muy linda que vale la pena contar, y el día que se cuente, estemos o no de gira, va a valer la pena”.

En ese sentido, Ari, quien es el que ha aún no ha autorizado aparecer en dicho proyecto, comparte: “Como siempre lo digo, yo no estoy enterado de absolutamente nada, sé que Óscar (Schwebel) es uno de los que escribe la bioserie, pero a mí no me ha platicado nada, no sé si a los demás. Y a mí no me ha contactado nadie en el último año y medio que fue la última vez que platiqué con el productor y a partir de ahí no he sabido mucho más, todos los demás ya firmaron y yo creo que cualquiera de ellos en algún momento puede platicar en qué van. Yo no estoy enterado, ni tampoco sé porque no me han avisado, pero en su momento, si quieren que yo participe, me avisarán y ya veremos que si todo lo que han escrito dice y relata la verdad y nada más que la verdad de mi vida de chavito, ahí estaré, y si no es así, me tocará verla desde la comodidad de mi cama, yo creo”.

Agéndalo

OV7 en concierto

Viernes 12 de mayo, a las 21:00 hrs

Sábado 13 de mayo, a las 21:00 hrs

En el Auditorio Telmex

CT