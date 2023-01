El próximo sábado 4 febrero, en punto de las 21:00 horas, el Auditorio Telmex se pondrá de manteles largos para recibir de nueva cuenta a los artistas que integran el 2000´s Pop Tour, un concierto que representa para los fanáticos una verdadera fiesta de grandes hits, con algunos de los ídolos de la generación millennial.

En esta ocasión llegarán al escenario famosos, como: Paty Cantú, Motel, Kudai, Yahir, Nikki Clan y María León; además, se integrará, como invitada estelar, Belinda; aunque tampoco se descarta un artista “sorpresa”.

En entrevista con EL INFORMADOR, el guitarrista de Nikki Clan, José Dabdoub, comparte que “el año pasado fue la primera vez que tocamos en 12 años, y sí sales de estos conciertos convencido de seguir, porque tocamos con amigos y colegas. Además, cada 2000’s Pop Tour es distinto, hay cambios en los integrantes o las canciones o las colaboraciones”.

Por su parte, Ángel Yáñez, integrante de la banda, señala que “tras tanto tiempo sin tocar uno piensa que la gente no está obligada a recordarte, pero a nosotros en específico nos han recibido de forma impresionante, ha sido increíble; y encima tocamos con un montón de artistas muy talentosos que nos dan oportunidad de compartir el escenario con ellos. Nosotros estamos muy agradecidos, y hemos tenido canciones de éxito, la gente nos esperaba. Y eso que seguimos trabajando en la música, sólo que fuera del ojo público”.

De acuerdo con Yáñez, el que funcione bien el espectáculo parte “del respeto y admiración que sentimos entre nosotros; como músico, al ver la actuación de algunos compañeros, uno se queda ‘ido’ de la impresión, por la capacidad y el talento que despliegan, todos cantan increíble y ahí te das cuenta por qué son las figuras que son, y cómo cautivan al público”.

Con el público tapatío

Ahora bien, María León se integra al elenco y, refiere, “estoy emocionada y con mucha curiosidad; este tour ya jala, funciona y está integrado, pero este encuentro ha sido genial con compañeros que no veía en años, la experiencia ha sido nostálgica y canto temas que compuse con Playa Limbo, y me invitaron para compartir desde el escenario todo esto, por eso me siento honrada. Y las canciones, además, se hicieron con mucho amor, para el público tapatío, sonaron en Guadalajara por primera vez y están dedicadas a personas de aquí. Yo me siento apapachada y sé que será así en el escenario”.

De esta labor de conjunto, León afirma que sobresalen “las colaboraciones, porque ahora tenemos oportunidad de compartir el escenario con artistas que escuchamos en la radio; significa la posibilidad de cantar al lado de artistas que, ahora, se pueden ‘ver’ y nosotros con ellos. Es increíble, porque además contamos con la dirección musical y una banda de mujeres, algo que –yo siento– tiene un punch diferente, otra sensibilidad al tocar; y hay que destacarlo”.

Asimismo, estar ante el público tapatío es especial para la cantante, “porque a mi ciudad le debo todo, siempre que regreso mi compromiso es gigante, porque es incluso antes de Playa Limbo que tuve el apoyo, nada es mejor que saber que confían en ti y al subir al escenario me siento siempre muy acompañada, porque ahora son mis amigos, y mis ídolos también, así podremos recordar lo que fue empezar y tener ilusiones”.

Música orgánica y real

Por su parte, el cantante Yahir asegura a esta casa editorial que, como todos, se halla “emocionado y con la nostalgia de compartir foro con amigos que conozco de hace tiempo, con quienes compartimos sueños y ahora, en este proyecto, el concierto tiene esa añoranza, la música de entonces tenía muchas cosas orgánicas y reales: pianos, cuerdas, distorsiones, gran producción. Cada que tenemos estos conciertos los disfruto enormemente, el setlist y la increíble labor de producción que monta un escenario fantástico; cuando se trabaja con ese profesionalismo y compañerismo, con todos los invitados nuevos, el show es un agasajo de principio a fin”.

Respecto de las versiones nuevas para temas que los fans recuerdan, fruto de sesiones de ensayo e intercambio de opiniones entre artistas, enfatiza Yahir que “sobre todo en versiones acústicas, que tienen un feeling especial, y cuando cantamos ante públicos grandes y tocas estas versiones ‘pequeñas’ el ambiente es más íntimo por el piano y las guitarras acústicas, siento que eso crea una magia que me gusta mucho, y que el público disfrutará”.

Agéndalo

2000’s Pop Tour

Fecha: Sábado 4 de febrero 2023, 21:00 horas.

Sábado 4 de febrero 2023, 21:00 horas. Sede: Auditorio Telmex (Obreros de Cananea 747, Belenes Norte, Zapopan).

Auditorio Telmex (Obreros de Cananea 747, Belenes Norte, Zapopan). Artistas: Paty Cantú, Motel, Kudai, María León, Nikki Clan y Yahir.

Paty Cantú, Motel, Kudai, María León, Nikki Clan y Yahir. Invitada especial: Belinda.



