Tal y como dice la canción “Sentimettal”, el concierto del sábado 9 de marzo, a las 21:00 horas, en el Auditorio Telmex, en el que la banda mexicana de pop rock Moderatto se despedirá de su público de Guadalajara, pondrá a sus fans “tristes y sentimettales”.

EL INFORMADOR conversó con “Bryan Amadeus”, el alter ego de Jay de la Cueva, vocalista de esta agrupación que tuvo su auge en las primeras dos décadas de los 2000, quien nos da detalles de su gira “¡Adiós amigos!”.

“Es muy difícil decir adiós después de tanto cariño y tanto amor, pero no nos podemos ir sin despedirnos de Guadalajara y será muy lindo para nosotros que nos acompañen este sábado… Quiero invitar a todos los malditos pecadores, porque por última vez me estoy despidiendo de esta voz, de mi alter ego ‘Bryan Amadeus’ de Moderatto. Hemos tenido unos shows increíbles y Guadalajara no podía faltar, ya sólo nos quedan cuatro conciertos”, de aquí vamos para Monterrey, Puebla y la Ciudad de México”. El final de este proyecto ocurrirá el 23 de marzo en el Palacio de los Deportes.

“Personalmente estoy en un momento muy triste; me da nostalgia dejar la banda. Cuando uno reconoce la vulnerabilidad y la fragilidad, reconoce el amor, y yo estoy en un grado alto, así que están siendo muy emotivos los conciertos, no es sencillo cerrar un ciclo”.

Sobre lo que podrá espera el público este sábado, es un repaso por toda la trayectoria de Moderatto: “Están todas las canciones que nos han acompañado a lo largo de la carrera y que los fans nos han hecho saber que son parte de sus vidas. Entonces, es un momento lindo, porque esas canciones van a seguir viviendo ahí, van a pasar de corazón a corazón, la música siempre se queda, es lo único que uno puede dejar por ahí. Pero el acto de tocar en vivo también es una cosa que solamente se vivirá una vez, ahí nos vamos a despedir y por eso es muy importante para mí invitar a toda la gente de Guadalajara, que ha sido un lugar que siempre nos recibió de una manera generosa y con amor, así que estoy ilusionado de verlos el sábado en la ciudad”.

Jay resalta que los Moderatto están muy agradecidos con la gente que los ha apoyado durante tantos años. Además, habla de lo que particularmente le dejó este personaje de “Bryan Amadeus”. “Hoy me despido de esa voz, pero estoy muy agradecido con otros de muchos yos, porque creo que todos los tenemos. Cuando estaba en otro momento de mi vida que tal vez me daba miedo mostrarme o comenzar alguna cosa, fue muy lindo poder encontrar esta voz y empezarle a escribir canciones a mi alter ego”.

Confiesa que será lindo para él que ahora que inició su etapa como solista, eventualmente retome en otro momento ese alter ego: “Ahorita tiene que descansar, en nada de lo nuevo que estoy haciendo tiene que ver con esto, mi música es muy distinta, se cierra este ciclo, pero si veo prudente en algún otro momento de mi vida y de una manera elegante y linda revisitar mi pasado, lo haré de una manera que esté bonita”.

Toma nota

La hora del adiós

Moderatto llega al Auditorio Telmex con su gira “¡Adiós amigos!” este sábado 9 de marzo, en punto de las 21:00 horas.

Amistades que se transforman

Sobre la amistad que se desarrolló con sus compañeros de Moderatto, resalta que en una relación de varias partes, a menudo cambian las prioridades, pero siempre queda el amor y el respeto por lo que se forjó: “La verdad es que casi no nos vemos, al estar yo en distintos proyectos, nos empezamos a ver sólo para tocar y tener las presentaciones, porque también uno cuando comienza una agrupación o una relación, partes del gusto de quererse juntar con esas personas, pero uno va cambiando, va evolucionando y no siempre es fácil que todos estemos en la misma sintonía, somos personas muy distintas a como empezamos la banda. Entonces, también es bonito honrar eso y como le tenemos tanto amor y respeto a lo que hemos hecho juntos, dignificar eso y darle un cierre, es bonito”.

Expresa que la música y los fans son los que hacen que algo siga estando ahí y por ende, muchos artistas comienzan a repetirse “y se quedan ahí por todas las ganancias que tienen, pues es algo que ya conocen y que saben que le va increíble. Nosotros podríamos continuar ahí, pero a mí me pareció dignificar eso, sobre todo porque hoy me interesa mucho contar una nueva historia, la nueva música que hago me representa como la persona y el artista que soy hoy día, ya no soy esa persona que empezó con estos grandes amigos, y es triste porque comienzan a darse estos desencuentros, pero nosotros lo hemos hecho de una manera muy linda, porque honramos lo que comenzamos un día, son muchas las ganancias que da el estar en una banda con prestigio y que es amada por la gente”.

Confiesa que para él, las transiciones son siempre incómodas, “porque no estás donde estabas, y aún no has llegado a dónde vas a estar. Yo estoy en una transición de dejar a la banda y comenzar como solista”.

Danna Paola y Moderatto hicieron un homenaje musical a RBD durante los MTV MIAW Awards 2022. EL UNIVERSAL

Un viaje que apenas comienza

Jay ya ha publicado un par de canciones como solista y adelanta que el 27 de marzo saldrá su primer álbum y el 31 del mismo mes tendrá su primera presentación en solitario: “Estoy muy ilusionado con la nueva música, tengo mucha fe en el presente, esta transición se está dando de una manera muy natural. Acabo de publicar hace dos semanas la canción ‘Perdóname’ y mis fans ya se dieron cuenta que saqué un tema que se llama ‘Una historia sin final’ y las dos se conectan en el video que se llama ‘El pájaro de fuego’”.

“Una historia sin final” retoma varios de los géneros dominados por Jay, como el rock, el electro-pop y la cadencia funk -con varios guiños de producción a la electrónica francesa- para entregar una de sus composiciones con mayor cadencia y sensualidad, elementos que se ven magnificados por la letra, cuyos versos retratan uno de los máximos anhelos de la humanidad: mantener viva la llama de la pasión por toda la eternidad.

CT