Lo que comenzó hace una década con videos de covers en You Tube ha evolucionado en una de las bandas de rock más prometedoras de la escena nacional e internacional. La noche de este jueves, The Warning, el poderoso trío conformado por las hermanas Daniela, Paulina y Alejandra Villarreal, lo demostró con un Auditorio Telmex a tope de asistencia donde ofrecieron un show vibrante que dejó claro por qué son una de las agrupaciones mexicanas con mayor proyección mundial.

Desde temprana hora, cientos de seguidores, en su mayoría jóvenes, esperaban con ansias el inicio del concierto. Para muchos, la banda representa la evolución del rock nacional y un símbolo de la energía femenina en un género históricamente dominado por hombres.

A las 21:00 horas, las luces del recinto se apagaron y un telón semitransparente cubrió el escenario. En él, se proyectaron visuales que mostraban siluetas desatando la emoción del público que aguardaba expectante. Con el estruendo de los primeros riffs de guitarra, el golpe del bajo y la potencia de la batería, el telón cayó y dio inicio la primera canción de la noche: Six Feet Deep.

Ataviadas con trajes negros, las hermanas Villarreal arrancaron con una energía desbordante que contagió a los asistentes, quienes de inmediato comenzaron a saltar y hacer headbanging. La intensidad continuó con S!CK y Satisfied, dos temas que hicieron vibrar el recinto con cada acorde.

Tras este arranque explosivo, Daniela tomó el micrófono para dirigirse al público:

“Estamos muy felices de estar de regreso con ustedes. ¡Miren nomás este lugar! Muchísimas gracias, tenemos una noche muy especial preparada para ustedes. Esta noche es para ustedes, Guadalajara. Gracias por estar con nosotros”.

Pero el show no solo se destacó por su potencia musical, sino también por una impresionante producción visual. Además de las pantallas verticales del Auditorio, la banda se acompañó de ocho pantallas que capturaban cada detalle de su interpretación: los golpes de batería de Paulina, los movimientos de bajo de Alejandra y la entrega vocal y guitarrística de Daniela. Esta propuesta escénica recordó a la utilizada por Muse en su era The Resistance, con múltiples perspectivas que maximizaban la experiencia del concierto.

Acompañadas por un espectáculo de luces que apuntaban en distintas direcciones y planos cenitales que enmarcaban a cada integrante, la banda llevó al público a un viaje visual y sonoro único.

El setlist continuó con temas como "Dust to Dust", "Dull Knives" y "Escapism", donde Paulina y Alejandra tomaron mayor protagonismo en los coros y en la ejecución de sus instrumentos. En particular el solo de Apologize sumergió al Auditorio en un ambiente tenue , con tonos azulados y visuales de cristales flotando en el espacio.

Uno de los momentos más destacados de la noche llegó cuando Daniela demostró su virtuosismo en la guitarra, ejecutando el solo que incorporó elementos de varias canciones, entre ellas "Show Me the Light", "Black Holes (Don’t Hold On)", "Free Falling" y "The End".

Uno de los clímax del concierto se dio con MORE y Money, temas que encendieron al público, provocando que todos levantaran los brazos y corearan al unísono. En Money, la interacción con los fans alcanzó su punto máximo cuando Daniela propuso un duelo de voces:

“Nos vamos a dividir en dos equipos. Aquí conmigo (a la izquierda) van a gritar ‘money’, y los que están con Ale van a gritar ‘cash’, a ver quién gana”, dijo, desatando una ovación generalizada.

Tras una breve pausa, la banda sorprendió con "Qué más quieres", interpretada solo con guitarra y voz mientras las integrantes permanecían fuera de escena. Al regresar, lo hicieron con un nuevo vestuario: trajes negros, camisas blancas con olanes y lentes oscuros, listos para dar un nuevo giro al espectáculo.

Para el cierre, el trío regresó a su atuendo original y, con la batería a cargo de Johnny Tuosto —integrante de la banda abridora Holy Wars—, interpretaron Consume con una energía que mantuvo la adrenalina en lo más alto hasta el último acorde.

Después de casi dos horas de concierto, The Warning dejó en claro que el rock no ha muerto; al contrario, ha tomado una nueva forma en la energía de tres jóvenes regiomontanas que, con talento y pasión, están llevando su música a escenarios cada vez más grandes alrededor del mundo.

MF