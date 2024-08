El próximo 15 de agosto, la Sala 3 del Conjunto Santander recibirá a Jorge Andrés González, mejor conocido en el ámbito artístico como Cuervo Glez, quien presentará su álbum “Aura” en vivo. Este evento significará su primer concierto como solista.

Cuervo Glez no es un desconocido en el ámbito musical de Guadalajara. Con 15 años de trayectoria en el círculo de jazz de la ciudad, ha formado parte de agrupaciones como Agua Dulce, Charlie Jazz y Nugget Jazz. Desde temprana edad mostró un gran talento para el piano. “Me he desenvuelto en varios ámbitos, pero siempre me llamó la atención la música para cine y la interpretación de los artistas en las obras de teatro, y a través del tiempo se dio la oportunidad de ser un músico en escena”, comenta el artista en entrevista con EL INFORMADOR.

La pandemia de 2020 fue un periodo de grandes desafíos, pero también de oportunidades creativas para Cuervo Glez. Durante el confinamiento, trabajó en la música para el espectáculo de circo contemporáneo “Alebrije”, dirigido por Julia Sánchez. Este proyecto, presentado en Guadalajara, llevó a Cuervo y su música a girar por varias partes del mundo, incluyendo una reciente presentación en Costa de Marfil, África. “Toda la creación se hizo a distancia. La directora me mandaba los videos de los artistas haciendo sus números circenses, su creación escénica. Yo tenía un mes para hacer este proyecto”, explica Cuervo.

Durante el confinamiento enfrentó una situación personal difícil: sus padres se enfermaron de COVID-19 y él tuvo que cuidar de ellos. Este periodo de reflexión y cuidado le permitió profundizar en su comprensión del proyecto. “Momentos donde pensé acerca del significado de estar viviendo, existiendo y toda esta situación me abrió la puerta pues pude entender mucho mejor el proyecto”.

La música de “Aura” está inspirada en la “proporción áurea” o “número áureo”, simbolizado por la letra griega “phi” (1,61803). Esta proporción estéticamente significativa está presente en la naturaleza y la historia del arte, y Cuervo Glez la ha utilizado para crear un viaje sonoro que invita a la audiencia a explorar y sentir el universo, sus leyes físicas y su majestuosidad. “El proyecto trata de las leyes físicas del universo y a mí me hace sentir muy pequeño en perspectiva. Como seres humanos, nosotros estamos siempre intentando descubrir por qué estamos aquí, simplemente porque existimos, una de las grandes preguntas de la humanidad y que finalmente en este proyecto se abordan a través del circo, la ciencia y el arte”, señala el creador.

En esta aventura rítmica, Cuervo Glez estará acompañado por destacados músicos de la escena local como Iván Berry, Elizabeth Arenas y Samah Abdulhamid, entre otros.

Además, la presentación contará con la participación de artistas circenses y del mundo de la danza contemporánea como César Díaz, Irene Fertor y Greys Vecchionacce, quienes agregarán una dimensión visual al espectáculo.

Toma nota

Presentación de “Aura”

El talento de Cuervo Glez tomará la Sala 3 del Conjunto Santander, el 15 de agosto, a las 21:00 horas.

CT