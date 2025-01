Paulina Goto abre un nuevo capítulo en su carrera con el estreno de su documental “Natural”, una propuesta que va más allá de la música al ofrecer una visión íntima de su vida y su crecimiento como artista pop.

Este proyecto, que acompaña su nuevo álbum en vivo, se presentará en salas seleccionadas de Cinemex a partir de mañana y hasta el 29 de enero, permitiendo a los espectadores adentrarse en el proceso creativo y personal detrás de su obra.

“Estoy muy emocionada, contenta y agradecida porque la gente podrá ver en pantalla grande este proceso tan bonito. En 2024 estuve completamente enfocada en crear este proyecto, que no sólo es musical, sino que engloba todo lo que soy y lo que he aprendido como artista. Cada canción es un capítulo de mi vida y está entrelazada con mi historia personal”, expresó Goto en entrevista con EL INFORMADOR, sobre el significado de este trabajo.

El documental incluye material inédito, desde videos de su infancia hasta momentos clave de su trayectoria. Además, combina elementos teatrales y cinematográficos que revelan su lado como actriz. La cantante señala que “Natural” es una invitación a reconectar con la esencia humana.

Goto tuvo la oportunidad de ver el resultado final junto a familiares, amigos y fans en la premier realizada en Ciudad de México. “Fue hermoso ver todo el trabajo terminado y sentir la reacción de la gente. Mi mamá no paró de llorar, ya que dentro del documental hablo de temas personales y vivencias familiares. Lo más bonito de este proyecto es que no sólo se trata de mí, sino que la gente puede identificarse con las canciones y la historia. Salieron muy inspirados y conmovidos, y eso me emociona muchísimo”, compartió emocionada.

Con el inicio de su gira a la vuelta de la esquina, Paulina ya tiene una fecha confirmada para presentarse en el Lunario de Ciudad de México el próximo 5 de abril. Aunque aún no hay fechas oficiales para Guadalajara, la cantante manifestó su entusiasmo por regresar a esta ciudad.

“Guadalajara tiene un público increíble, muy prendido. Recuerdo mis shows ahí con mi primer disco, y tengo muchas ganas de reconectar con el escenario y con la gente”.

Desde su debut como solista en 2010, Paulina Goto ha recorrido un camino lleno de aprendizajes. “Han pasado más de 15 años desde mi primer álbum, y me siento profundamente agradecida. Ha sido un viaje con altas y bajas, pero todo eso forma parte de la experiencia y del aprendizaje”, reflexionó la artista.

