El 2025 se perfila como un gran año para los amantes de la música en Jalisco, con una agenda repleta de presentaciones de artistas de renombre mundial que abarcan diversos géneros y estilos.

Desde el retorno de leyendas hasta la inauguración de un nuevo foro, Guadalajara y sus alrededores serán sede de espectáculos que prometen deleitar a miles de fanáticos.

El icónico músico argentino Fito Páez se presentará el 26 de enero en el Auditorio Telmex con su gira “El amor después del amor”. Este concierto, originalmente planeado para septiembre, fue pospuesto debido a un accidente que dejó al artista con cinco costillas fracturadas. Ahora, Páez regresa listo para reencontrarse con su público mexicano en una velada que promete ser emotiva y llena de energía.

Posteriormente, el 31 de enero; así como el 1, 5 y 6 de febrero; el Auditorio Telmex será testigo del esperado regreso de Chayanne con su gira “Bailemos otra vez”. Con cuatro fechas en la Perla Tapatía, el artista puertorriqueño promete enamorar a sus seguidores interpretando clásicos como “Torero” y “Un siglo sin ti”. Este regreso marca su retorno a los escenarios mexicanos tras siete años de ausencia.

El 3 de febrero, el Estadio 3 de Marzo recibirá a Linkin Park en un concierto que promete estar cargado de nostalgia y renovación, además de que será la primera visita de la banda a nuestra ciudad tras la pérdida de su vocalista Chester Bennington.

Linkin Park presentará su nueva etapa con Emily Armstrong en la voz, quien interpretará clásicos como “In The End” y “Numb”, junto con canciones de su nuevo álbum “From Zero”.

Para quienes busquen algo más tradicional, el 7 de febrero, el legendario cantautor español Joaquín Sabina ofrecerá en el Auditorio Telmex uno de los conciertos más significativos de su gira “Hola y Adiós”. Este evento marcará el inicio de su despedida definitiva de los escenarios, prometiendo una noche inolvidable para los amantes de la poesía y la música.

El dúo noruego Kings of Convenience hará una escala en el Teatro Diana el 20 de febrero como parte de su gira por México. Con su característico estilo de folk íntimo, los músicos ofrecerán una experiencia única que los conecta con su fiel público tapatío.

Joaquín Sabina llegará el 7 de febrero al Telmex con su show de despedida. EL UNIVERSAL

Para la historia

El 22 de febrero, Carlos Rivera será el encargado de inaugurar la Arena Guadalajara con un espectáculo enmarcado en la celebración de sus 20 años de carrera. El cantante promete una noche llena de emociones y éxitos en un recinto que aspira a convertirse en un nuevo referente de conciertos en la región.

Ese mismo 22 de febrero pero en el Estadio 3 de Marzo, se presentará Twenty One Pilots en el marco de su gira latinoamericana de “The Clancy World Tour”, con el cual promocionan su más reciente álbum “Clancy”. La última vez que la agrupación visitó Guadalajara fue en mayo del 2019.

El 12 de marzo el Estadio 3 De Marzo recibirá al conjunto de electrónica Rüfüs Du Sol quien se presentará como parte de su “Inhale / Exhale World Tour” por el lanzamiento de su nuevo álbum.

Para quien guste de los espectáculos masivos, el 16 y 17 de marzo, Shakira llegará al Estadio AKRON con su gira “Las mujeres ya no lloran World Tour”. La cantautora colombiana agotó las entradas para ambas fechas, reflejando la gran expectativa por su regreso a tierras mexicanas.

El 18 de marzo será una fecha histórica para los fanáticos del rock progresivo, cuando Tool se presente por primera vez en Guadalajara en el recinto Calle 2. Este evento contará con las bandas invitadas The Cult y Seven Hours After Violet, garantizando una noche inolvidable.

El músico James Blunt pisará tierras tapatías el 3 de julio en el Auditorio Telmex. Su concierto es parte de su “Back To Bedlam 20th Anniversary Tour”, celebrando su disco “Back To Bedlam” uno de los 10 álbumes más vendidos de los años 2000 y que incluye el éxito global “You’re Beautiful”.

La vuelta de los clásicos

El Teatro Diana será el escenario del esperado retorno de Los Bunkers el 21 de marzo, como parte de su “Gira Acústica”. El evento incluye canciones de su nuevo álbum “LOS BUNKERS MTV Unplugged”, cuya grabación se estrenó el 20 de diciembre.

Para los nostálgicos y después de una ausencia de más de ocho años, Miguel Bosé vuelve a los escenarios mexicanos con su gira “Importante Tour”. Como parte de este recorrido, el icónico cantante español se presentará el próximo 27 de marzo de 2025 en el Auditorio Telmex.

Don Omar, una de las figuras más icónicas del género urbano y una leyenda del reggaetón, anunció su esperado regreso a México en 2025 con su nueva gira “Back to Reggaetón”. Este tour de Don Omar promete ser una celebración llena de energía y nostalgia, donde el cantante puertorriqueño revivirá sus más grandes éxitos como “Danza Kuduro”, “Pobre Diabla”, “Taboo” y “Dile”. El cantante se presentará el 28 de marzo en Calle 2.

Uno de los grupos más influyentes del género trip-hop, Massive Attack, confirmó su concierto en Guadalajara para el 2 de abril en el Guanamor Teatro Studio. Los legendarios músicos británicos, reconocidos mundialmente por sus atmósferas sonoras y letras introspectivas interpretarán éxitos como “Unfinished Sympathy” y “Teardrop”.

Otro regreso es la emblemática banda de rock alternativo Garbage, conocida por su fusión de grunge, punk y electrónica, se presentará en Guadalajara el próximo 4 de abril en el escenario de Calle 2. Canciones icónicas como “Only Happy When It Rains” y “Stupid Girl” formarán parte de un repertorio que resume más de tres décadas de trayectoria de la banda integrada por Shirley Manson, Butch Vig, Duke Erikson y Steve Marker.

Kylie Minogue, la diva australiana es una de las más esperadas este año. ESPECIAL

Una lista de imperdibles

Katy Perry , una de las cantantes más exitosas de la música pop, regresa a México con su gira “ The Lifetimes Tour”. El show llegará a las principales arenas del país teniendo dos presentaciones en la Arena Guadalajara el 1 y 2 de mayo.

Tarja y Marko, ex-integrantes de Nightwish y dos figuras clave del metal sinfónico, se unen en "Living the Dream Together Tour", una gira que rememora sus raíces compartidas combinando lo mejor de sus carreras con una nueva perspectiva artística acompañados además de Orquesta de Cuerdas en vivo. Se presentarán el 28 de mayo en el Teatro Diana.

Con su gira "Pretty Dirty", Maluma regresará a los escenarios mexicanos en 2025, donde ofrecerá dos conciertos en la Perla Tapatía el 15 y 16 de agosto en el Auditorio Telmex. Está gira será caracterizada por una producción innovadora, donde el "Pretty Boy" incluirá sus canciones más exitosas y sus mejores pasos de baile.

La estrella de la música dance, Kylie Minogue, estará en el Auditorio Telmex el 24 de agosto. Su concierto es parte de su gira "Tension Tour", la cual llevará a la icónica artista a ciudades de todo el mundo y promete ser su mayor gira desde 2011.

Katy Perry, la artista estadounidense se presentará el 1 y 2 de mayo en la Arena Guadalajara. ESPECIAL

