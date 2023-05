Tras haber cambiado de fecha -estuvo previsto para el pasado mes de febrero- el esperado concierto en el que actuarán Paquita la del Barrio, Ana Bárbara y La Única Internacional Sonora Santanera, se llevará a cabo el miércoles 10 de mayo a las 21:00 horas en el Auditorio Telmex; una fecha especial para la reina del hogar, donde los asistentes podrán escuchar temas como “Bandido” y “Rata de dos patas” hasta clásicos como “Luces de Nueva York” o “La boa”.

En estos términos, la cantante Ana Bárbara asegura en entrevista con EL INFORMADOR que se presentará en la perla tapatía “en una fecha emblemática, un día de amor, en el que se celebra lo más sagrado: la madre. Estoy feliz de que sea en Guadalajara, en el Telmex, con doña Paquita y la Sonora, con música y amor del bueno -diría José Alfredo- para el público; es importante que sepan que aún hay espectáculos a los que se puede asistir para vibrar, sentir y disfrutar, con una calidad producto de nuestro esmero. Será genial y por eso invito a todas las madres a que vivan con nosotros algo especial el 10 de mayo”.



Viene un disco especial

Explica la intérprete potosina que la interacción con Paquita la del Barrio viene de tiempo atrás: “escribí la canción ‘El Consejo’ hace nueve años, hace casi siete que le mostré la canción y seis que la grabó, y un año después de eso grabamos el video. Es un sueño muy acariciado y las ganas de hacerlo eran enormes; en México son muy pocas las mujeres entregadas con pasión a la música mexicana, con una trayectoria de conexión con el público”.

De esta forma, “trabajar con Paquita”, refiere Ana Bárbara, “haber logrado el dueto es algo especial; pero tras haber tardado mucho, este viernes entrante sale por fin el disco completo, llamado ‘Bordado a mano’ (2023), que incluye además un dueto con Christian Nodal, otro con Vicente Fernández, además de Bronco y Christian Castro; estrellas maravillosas que me honraron con su participación”.

Para la cantante y compositora, este proceso para realizar este disco fue “natural” y, además, “tengo 10 años con esta idea y he ido trabajando cada canción y grabación de esta producción; está hecho con toda la pasión, dedicación y paciencia que implica trabajar con estrellas como las que me acompañan. Ha sido muy significativo para mí”.

La importancia de Guadalajara

Guadalajara es especial para Ana Bárbara, “pues he tenido grandes experiencias en los palenques, shows, a nivel familiar; mucha de mi historia musical inicia aquí, comencé en ‘La Troje de Lucha y Jorge’, un restaurante típico donde canté desde muy chica. Tengo mucha conexión con esta ciudad, y más aún con el proceso de grabación al lado de Vicente Fernández”.

De acuerdo con la intérprete de “La Trampa”, esta presentación será para que “la disfrute toda la familia, en especial las madres, para que traigan a sus hijos y sus maridos o amigos. No deben perderse la magia de una mujer (Paquita) que es un ícono musical, un juego de voces que se unen para ser compatibles y armónicas. Creo que no es sencillo lograrlo y me enorgullecen las canciones que hemos podido cantar juntas; su color de voz con el mío es especial. Además, compartimos nuestros públicos con La Sonora, es una combinación que no se puede dejar pasar”.

En opinión de Ana Bárbara, esta conjunción se ha conseguido porque Paquita “pertenece a la más fregona tradición musical mexicana; es de las mejores cantantes, para mi gusto. Paquita tiene una voz y una cuadratura que es admirable; tener la suerte de que elija canciones para que las cante yo con ella me hace afortunada. Es muy disfrutable para mí cantar canciones clásicas con ella”.

Paquita la del Barrio regresa a Guadalajara luego de varios años de ausencia. ESPECIAL

Agenda

No te lo pierdas

Paquita la del Barrio, Ana Bárbara e invitados celebrando a mamá

Sede: Auditorio Telmex (Obreros de Cananea 747, Industrial Los Belenes, Zapopan)

Auditorio Telmex (Obreros de Cananea 747, Industrial Los Belenes, Zapopan) Fecha: Miércoles 10 de mayo 2023/ 21:00 horas

Miércoles 10 de mayo 2023/ 21:00 horas Boletos: Ticketmaster.com y Taquillas del Auditorio Telmex

Ticketmaster.com y Taquillas del Auditorio Telmex Precio: desde 360 (General) hasta dos mil 640 pesos (VIP) + cargos por servicio



Tradición

Invitada de lujo

La Única Internacional Sonora Santanera pondrá a bailar a todos los asistentes con su peculiar sonido forjado hace más de 65 años. Fundada por el maestro Carlos Colorado Vera en el año de 1955, la orquesta es célebre por su gran trayectoria musical de más de cinco décadas, como la agrupación más reconocida dentro del género de la música tropical mexicana a nivel internacional.



