El próximo sábado 26 de octubre, en punto de las 21:00 horas, el músico estadounidense, Drake Bell, se presentará en concierto en el C3 Stage (Vallarta 1488) como parte de su gira “Non-Stop Flight Tour Vol. I”, esto como preámbulo al lanzamiento de su nuevo disco homónimo.

A propósito, EL INFORMADOR conversó con él también actor sobre esta oportunidad de cantarle a los tapatíos: “Estoy muy emocionado de traer este nuevo espectáculo a Guadalajara porque toqué ahí el año pasado, pero ahora he creado un show completamente nuevo enfocado en el próximo álbum, el cual será una experiencia inmersiva”. Expresa que el concepto de esta nueva placa discográfica cobrará vida sobre el escenario.

“El álbum es como un viaje musical por los cielos. Estás en un avión y escuchas al piloto y los sonidos de ésta, además los asistentes de vuelo están ahí guiándote a través de las canciones.

Yo salgo como un piloto, te doy la bienvenida al vuelo, te abrochas el cinturón de seguridad y te preparas para el espectáculo. Toda la banda se viste también como pilotos mientras que los bailarines son los asistentes de vuelo. Y entonces es una experiencia realmente increíble e inmersiva que los fans aún no han podido experimentar”.

Sobre las cuestiones técnicas que ofrecerá el concierto, destaca que el público puede esperar unos “fantásticos visuales que se centran en el álbum”. De verdad te sientes como si fueras el pasajero de este vuelo. Soy tu capitán y te estoy guiando a través de este divertido viaje musical por los cielos, donde tenemos turbulencias y tenemos todas las nuevas canciones del álbum. Combinamos la nostalgia con el futuro. Tenemos todas las canciones del pasado que aman los fans y eso me hace feliz”.

En esta gira hay muchas emociones y sentimientos de por medio. “Ha sido muy divertido tocar en estos conciertos porque es algo que nunca habíamos hecho antes. Así que los fans lo están disfrutando mucho y a Guadalajara le va a encantar”, agrega.

Además, la fecha en nuestra ciudad será muy especial, porque el material nuevo ya estará publicado, así que los tapatíos podrán escuchar estas nuevas canciones en vivo. “He estado trabajando en este álbum durante muchos años. Ya van casi cuatro años grabando, escribiendo y produciendo este disco… Y es genial tenerlo finalmente terminado. Es emocionante porque el material saldrá el mismo día que yo toque en Guadalajara. Así que los fans podrán estar en casa y escuchar el álbum y luego ir al concierto y ver cómo éste cobra vida. Estoy muy emocionado. Es un día muy especial para tocar en Guadalajara”.

De esta placa ya han salido en plataformas temas como “Dandelion”, “By the ocean” y “Te desenamoraste”. “Este álbum es realmente una mirada a mi vida y una forma de abrir el telón. Tiene canciones con las que me identifico, todos los temas son muy personales. Es como abrir mi diario y que leas junto conmigo. Definitivamente es el álbum más personal que he publicado. Escribo sobre todo lo que me ha pasado en la vida, sobre mi pasado, mi presente, dónde me gustaría estar en el futuro, todas las cosas buenas, las cosas malas, los momentos difíciles, los momentos divertidos. Creo que mis fans se sentirán muy identificados con él”.

A propósito de la manera tan masiva en la que se consume música hoy en día, donde cada viernes hay cientos de temas nuevos, Drake comparte su perspectiva de este suceso. “Es un poco difícil hacer un buen trabajo y compartirlo porque tenemos cientos de miles de canciones que se suben todos los días. Pero tengo una gran conexión con mis fans y una gran relación personal que hemos podido desarrollar a lo largo de los años juntos. Siento que este va a ser un álbum muy especial para ellos y para mí, y no puedo esperar a compartirlo con ellos y escuchar sus respuestas y ver sus reacciones”.

Finalmente, comparte que con esta reciente gira continuará visitando otras ciudades durante el 2025. “Estaremos de gira por toda Latinoamérica, con suerte llegaremos a Europa. Tengo shows en Estados Unidos, así que será una gira bastante interesante”.

Viaje musical

Drake Bell presenta su gira “Non-Stop Flight Tour Vol. I”, en C3 Stage (Vallarta 1488). Sábado 26 de octubre, a las 21:00 horas. Boletos desde 971 pesos hasta mil 817 pesos de venta en Ticketnow.

CT