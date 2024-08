Concierto sinfónico de anime: Conoce la fecha y el lugar

Camerata Opus 11 es una orquesta sinfónica especializada en servicios culturales y espectáculos sinfónicos. Está conformada por más de 70 jóvenes mexicanos apasionados por la difusión de la música del género sinfónico. Además de tener una gran preparación y conocimientos en el género sinfónico, la orquesta busca crear y promover espectáculos para ser una institución autosustentable.

Cuentan con conciertos de música clásica, conciertos temáticos, conciertos didácticos, flashmob, fundación de coros y orquestas sinfónicas, ópera, ballet, organización de festivales, cursos de verano, masterclass, charlas de apreciación musical, amenización de eventos, entre otras actividades.

¿Cuándo y dónde será?

El concierto sinfónico de anime será el 22 de septiembre de 2024 a las 6:00 pm en el PALCCO, Zapopan, Jalisco. Tendrá una duración de una hora y media.

El concierto estará dedicado a interpretar la música de distintos animes como Los Caballeros del Zodíaco, Dragon Ball, Pokemon, Naruto, One Piece, Demon Slayer, Neon Genesis Evangelion, Death Note, Sailor Moon, Digimon, Ranma ½, Shingeki no Kyojin, Ghost in the Shell, Kimetsu No Yaiba, Elfen Lied, Full Metal Alchemist, Your Name, entre muchos otros. Y estarán en sincronía con video proyección de las sagas.

El costo del boleto dependerá del lugar en el que elijas, hay boletos desde 449 hasta 649 pesos, y los podrás comprar en Boletia.

LEE TAMBIÉN: The Game Awards 2024 anunció la fecha para los premios



* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

GG