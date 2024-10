El Festival Internacional de Cine de Morelia (FICM) ayer cerró su edición 22 con una ceremonia en el Teatro Melchor Ocampo en la que premió a lo mejor de su Selección Oficial.

La cinta “Sujo”, dirigida por Fernanda Valadez y Astrid Rondero, se llevó el Ojo a Mejor Largometraje Mexicano; la cinta reflexiona sobra las causas que llevan a los jóvenes a caer en las garras del crimen organizado y cómo la educación puede transformar su destino. El filme también obtuvo el Ojo a Mejor Dirección de Largometraje Mexicano de Ficción y el Premio a Mejor Guion de Largometraje Mexicano de Ficción.

El Ojito a Mejor Actriz de Largometraje Mexicano de Ficción fue para Diana Laura Di por su trabajo en la cinta “Violentas mariposas”, mientras que su par masculino, en la misma categoría, fue para Andrés Revo por su actuación en “Hombres íntegros”.

El Premio del Público a Largometraje Mexicano de ficción fue para “La Cocina”, de Alonso Ruizpalacios; mientras que el Premio del público a Largometraje Documental Mexicano fue para “Goodbye Horses: The Many Lives of Q Lazzarus”, de Eva Aridjis.

Asimismo, el Premio a Mejor Largometraje Documental realizado por una mujer fue para “Formas de atravesar un territorio”, de Gabriela Domínguez Ruvalcaba.