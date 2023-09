El pasado fin de semana el director de cine tapatío, Samuel Kishi, se alzó con el Premio Ariel al Mejor Cortometraje de Animación por su proyecto “El Año del Radio”. Para el cineasta tuvo un significado muy especial porque le dieron este galardón en el Teatro Degollado de Guadalajara, justo es la primera vez que se realiza la ceremonia fuera de la Ciudad de México, así que la velada fue para él estar en casa conviviendo con su familia y amigos.

En entrevista con EL INFORMADOR, recordó que este es el cuarto Ariel que aparece en su trayectoria como director. En 2012 recibió la estatuilla a Mejor Cortometraje por “Mari Pepa”; en el 2015 su largometraje “Somos Mari Pepa” estuvo nominado en tres categorías: Música, Actor y Actriz Revelación y luego en el 2021 “Los Lobos” obtuvo 13 nominaciones de las cuales obtuvo el Ariel a Mejor Música Original y Actriz Secundaria.

“Fue increíble ganar un Ariel en Guadalajara, fue como un sueño surrealista. Yo me sentí en casa completamente, fue muy emotivo. Y a nivel personal, lo padre de todo esto, de celebrar el Ariel acá en Guadalajara, pues es un paso más para la descentralización, para pluralizar las narrativas para que influya todo esto en las comunidades, porque nos crea sentido de pertenencia a nuestra academia y a nuestro cine. Está muy padre que se sumen los actores, los empresarios, los políticos, las escuelas, etcétera, para dar este paso tan contundente”.

Su cortometraje, “El Año del Radio” es una historia que así como “Los Lobos”, tiene también una parte emocional que tiene que ver con la vida de Samuel. La sinopsis trata sobre “Álex”, un niño de siete años, y sus pequeños hermanos, quienes se quedan al cuidado de la senil tía “Lola” mientras su mamá trabaja como locutora en una estación de radio.

“Uno de los grandes problemas siempre son los presupuestos, la animación no es completamente barata y la animación independiente es complicada. Entonces, siempre hemos tenido problemas con los presupuestos. Así que lo que hicimos fue pensar con qué tipo de animación nos alcanzaba y cómo hacer que esto fuera una fortaleza. Así que nos pusimos a estudiar los estilos de animación y movimientos de comunidades de animadores y encontramos a los UPA (United Productions of America), animadores que en los años 30 dejaron de trabajar para Disney y empezaron a hacer sus propias animaciones de una manera más limitada con fondos más expresionistas, no tan realistas, una animación cambiando de 24 cuadros, que es muy clásico de Disney, a 12 o nueve cuadros, lo que le daba un estilo muy interesante, de ahí vienen animaciones muy famosas como ‘Mr. Magoo’”.

Y como su corto “El Año del Radio” apelaba a la nostalgia, buscaron imitar este estilo de UPA: “Además, este corto es un homenaje a la radio. Entonces, encontrar también el material de archivo de la radio de Guadalajara de los años 90 y en algunos casos, había que recrear las voces (de los locutores), pues fue un gran reto”, resalta el creativo. Este proyecto Samuel lo integra a la trilogía de la memoria, donde aparecen sus trabajos previos “Somos Mari Pepa” y “Los Lobos”.

Con el triunfo en los Ariel, se le han abierto más puertas a su corto, pensó Samuel que el ciclo del proyecto ya estaba por cerrar porque ya había tenido su estreno en Suecia, en Moscú, La Habana, Miami, Guadalajara y fue el corto inaugural del Festival de Cine de Guanajuato, pero ya le han llegado correos electrónicos para participar en otros festivales. Espera que pronto haya otras exhibiciones para que el público pueda tener acceso a él, estará informando de los siguientes pasos en la cuenta de Instagram @cebollafilms. “Yo espero que pronto lo podamos subir a las redes para que la gente lo pueda disfrutar”.

Otros proyectos que llegan

Comparte Samuel que le tocó dirigir cinco episodios de la tercera temporada de “Soy tu fan”, la cual se verá próximamente en televisión. Recuerda que hace 10 años que se hizo la última temporada protagonizada por Ana Claudia Talancón y Martín Altomaro. “Aquí me correspondía apoyar a este universo, y a la otra directora y showrunner, Constanza Novick para perpetuar la historia de estos personajes”. Además, acaba de dirigir una serie, hizo seis episodios de ocho y espera que se estrene el próximo año. “En esta es de cero la creación del universo”.

Confiesa que hacer televisión es una dinámica distinta contraria al cine, “en televisión te avientas de 10 a dos páginas por día, es al doble que en el cine, pero te da muchas herramientas como narrador y como director, pues va ideando las cosas para resolverlas de una manera efectiva, potente y rápida para poder salir con los calendarios y los presupuestos”, finaliza.

Escena del cortometraje de animación, “El Año del Radio”. ESPECIAL

El arte de hacer animación

Resalta Samuel que cuando se adentra en la animación, aprende mucho de las metodologías de trabajo. “Hay mucha preproducción, como todo, también sucede en la ficción y en el documental. Pero tú tienes que tener como muy decidido dónde va tu puesta en cámara y en escena, todo es muy milimétrico y a partir de eso, te genera una disciplina para hacer de las cosas una metodología, la cual yo la empecé a aplicar también en el universo de la ficción y del documental, tener muy bien preparado cómo voy filmar y cómo lo quiero hacer, así que eso te ahorra mucho en presupuestos y explota la creatividad, porque como ya tienes la base de lo que vas a contar, a partir de eso, lo que ocurre es que sí viene la improvisación, pero con una estructura muy completa y eso te abre otro panorama”.

La animación siempre ha sido clave en su quehacer cinematográfico: “Desde chavito siempre me gustó dibujar, siempre me llamó la atención la animación, también en la universidad, pero más de lleno me dediqué a ella a partir del 2013, después de filmar ‘Somos Mari Pepa’, pues abrí un estudio de animación. Y lo que se me hizo interesante es que llegué a ella por medio de un lugar más empresarial, porque me había quedado casi en bancarrota con ‘Somos Mari Pepa’ y lo único que alcancé a ahorrar lo invertí en este estudio, de alguna manera para crear alianzas con otras casas productoras y poder darles servicios a otras, porque con los presupuestos que tenía no podía competir para nada, pero sí podía sumarme a estos equipos”.

Fue aprendiendo sobre estilos como el 2D, el 3D y cómo podía utilizarlos para contar historias y buscar la manera de sobrevivir también, porque desarrollaban comerciales y videos institucionales, “porque somos una comunidad de artistas que siempre estamos buscando qué historia contar y a partir de eso, me fui enfocando de lleno, mezclando animación con las otras cosas que estábamos haciendo. En el caso de ‘Los Lobos’, el imaginario de los niños (protagonistas) viene de un mundo animado. Y algo que se me hace interesante con el mundo de la animación, es que uno no se tiene que limitar con cómo quieres contar la historia. Me gusta mezclar técnicas y estilos narrativos con los cortometrajes y con las películas. Que en un filme entren fragmentos de documental y de animación, que sea una ficción, pero que también haya saltos y rompimientos, eso es lo que me entusiasma muchísimo”.

Este sello característico seguirá presente en sus futuras producciones, como sucederá en su nueva cinta “Inmóvil”, “que ojalá que podamos conseguir contribuyente para el siguiente año. La película tiene mezcla de ficción, documental y además tiene partes musicales. Entonces, eso me entusiasma”.

Estará redondeando este y otros proyectos como “Alondra dejó el nido”, en una residencia artística que tendrá en Berlín, permanecerá allá tres meses para poder desarrollar guiones sólidos.

