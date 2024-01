La actriz mexicana Karyme Lozano, reconocida por las telenovelas “Niña amada mía” y “Tres mujeres”, entre otras, filmó en Jalisco la película “María desatadora de nudos”, donde comparte créditos con el actor jalisciense Frank Rodríguez. Este proyecto es una producción de Ave María Films, mientras que el director de la cinta es Francisco “Chisco” Pérez.

EL INFORMADOR conversó con la actriz sobre este proyecto donde se abordan los valores, los milagros, la fe y las segundas oportunidades. “Estoy muy emocionada y muy contenta. Me siento muy honrada de que me hayan invitado a participar, pues tiene un mensaje muy precioso la película, y para mí eso es muy importante, con un personaje muy bonito y con el cual me identifico, siento que éste es un personaje que va a tocar los corazones de muchas mujeres, pues sé que se van a identificar con él. Esto es justo lo que anhelo, este tipo de cine que puede transformar y aportar cosas bonitas a la sociedad y al corazón individual de cada persona”.

En la trama, Karyme y Frank interpretan a una pareja que se separa, “Valeria” y “Carlos”. “Ellos están pasando por un momento muy difícil, pero sucede un milagro, ese que todos necesitamos, pues todos pasamos por situaciones difíciles en la vida que creemos que a lo mejor ya no tienen arreglo, pero en este caso (la trama) desde la intercesión de María sucede ese milagro”.

Resalta Karyme que como actriz aborda diferentes historias tomando distintos retos, pero sí se ha vuelto más selectiva en tomar proyectos que lleven un mensaje positivo. Ya lleva un año y medio en México reconectando de nuevo con sus fans a través de melodramas como “Mi secreto” y “Minas de pasión”. “No he parado de trabajar, estoy muy contenta. Y siempre agradeciéndole a los fans porque fueron quienes me motivaron a regresar a las telenovelas. Estoy muy bendecida y muy feliz”.

Sobre refrendar su fe, resalta Karyme que siempre ha estado muy inmersa en esta relación que tiene con Dios y el catolicismo, pero como ahora está desarrollando más proyectos de esta índole como “María desatadora de nudos”, se visibiliza más su relación íntima y profunda con Dios. “Y eso me encanta compartirlo con la gente como actriz y como persona, porque siento que los mexicanos estamos muy conectados por ser gente de valores, de familia y con fe. Así que me siento muy contenta de poder hacer lo mejor de dos mundos, proyectos seculares muy bonitos con mensaje y estos proyectos religiosos que son también espectaculares y que tocan los corazones de millones de personas alrededor del mundo, porque estas películas católicas llegan a todos los lugares así como las telenovelas”.

Frank también habla sobre su participación en el filme. “Cuando leí el guion, vi que tenía que ver mucho con mi persona, sobre el tema de la separación y los hijos, así que me pegó mucho en ese sentido esta parte y creo que por eso es que le encontré una mayor facilidad al análisis del personaje”.

Detalles de la producción

También, en entrevista con esta casa editorial, “Chisco” Pérez, el director, resalta que estuvieron trabajando en el rodaje de la segunda etapa de la película, donde se sucede la época actual, pues en agosto del año pasado se rodaron aspectos en Augsburgo, Alemania, de donde es la Virgen Desatanudos; de hecho, comparte el director que el Papa Francisco es muy devoto de esta virgen. Y también se grabó una secuencia para remontar a una época antigua en Jalostotitlán, donde participó el tiktoker Arturo González y el padre José de Jesús Aguilar para recrear a la Alemania antigua.

“Chisco” señala que en pantalla aparecerán, entre otros, Valentina Alazraki, quien ha sido corresponsal en el Vaticano por varias décadas; el padre José de Jesús Aguilar y el actor Toño Mauri.

Además, comparte que Ave María Films, productora que distribuye cine católico, quería que Karyme Lozano fuera la protagonista. En el elenco, también participan el padre Guillermo Serra y Lupita Venegas, entre otras personas inmersas en el mundo del catolicismo.

En ese sentido, acota el coprotagonista, Frank Rodríguez, que a nivel nacional, “Chisco”, es el único que ha logrado hacer cine con temática religiosa y con gran éxito, como su primera cinta como productor, “Virgen de San Juan, cuatro siglos de milagros”, además de su ópera prima como director sobre la Virgen de la Asunción. “Esta es su segunda película como director y es muy importante hablar de este cine que tiene un gran público”.

Esta segunda etapa se filmó en Jalostotitlán, Guadalajara y se culminará en Cancún, donde está la iglesia de la Virgen Desatanudos. La cinta se prevé se estrene en cines este año y luego siga su camino a plataformas. También les interesa a los productores llevarla a los mercados de España e Italia.

