Una de cada seis pantallas existentes en la República Mexicana están mostrando desde este fin de semana una historia crítica al malinchismo, las redes sociales y personajes femeninos poderosos envueltos en la política.

La cinta “Casi el paraíso”, versión fílmica de la novela original de Luis Spota, escrita a mediados de los 50, dice su realizador Edgar San Juan, pisará muchos callos.

“A pesar de que se publicó en 1956, uno ve que en 70 años las cosas no han cambiado”, comenta el cineasta.

“La lucha de clases sociales, la voracidad de nuestra clase política, el malinchismo, este complejo de inferioridad que tenemos con el extranjero de que si llega un güero, automáticamente nos volvemos serviles, siguen”, agrega.

“Casi el paraíso” presenta la historia del conde italiano “Ugo Conti” (Andrea Arcangeli), quien al llegar a México logra que la alta sociedad local se rinda a sus pies, al tiempo que un político (Miguel Rodarte), ve en él un pasaporte al poder, por lo que le ofrece lujos y dinero.

En el camino se encuentran la hija del político (Karol Sevilla), amante de las redes sociales, y “Frida” (Esmeralda Pimentel), el amor de su vida.

“Siempre es interesante tomar estos temas que Luis Spota supo retratar bien, pero lo que hicimos al traerla al siglo XXI, es desembarazarnos del tono de machismo que dominaba en los 50 y los personajes femeninos florecieron, son determinantes para la película”, detalla San Juan.

“El juego de las redes sociales ahora son para mantener las mentiras porque, hemos visto, son determinantes para la política mexicana, estamos en la era de los post verdad, en la que una mentira se perpetúa y somos más ignorantes, cayendo más fácil”, explica.

La película, que tiene sello de garantía de Cinépolis, salió con mil 700 pantallas, un porcentaje importante de las poco más de 7 mil existentes en la República.

San Juan coescribió el guion junto con Hipatia Argüero Mendoza (”La casa de las flores” y “Cindy, la regia, la serie”).

Al tiempo que llegó a México, la cinta se encuentra disponible en Centroamérica y en fecha por definir en Colombia, Argentina, Perú e Italia.

“Casi el paraíso” enriquece la cartera mexicana en el rubro de filmes salidos de literatura y cuestiones políticas como “La sombra del caudillo” y “Arráncame la vida”, las cuales retratan el mundo posrevolucionario.

“Creo en las personas, no en los políticos”

La actriz Esmeralda Pimentel sabe que uno de sus principales defectos ha sido no saber cuándo quedarse callada: “Tal vez siempre he sido impulsiva o reactiva, no sé si he perdido trabajos por eso, pero sí sé de producciones que quizá no me vuelvan a contratar porque en su momento levanté la voz”, comenta.

A lo que agrega: “Pero creo también que me he hecho incluso de cierta reputación entre mis colegas, en donde me he generado no sé si un respeto, pero sí me he dado cuenta que ya hay muchas personas que no se atreven a decirme ciertas cosas”.

Con eso en mente, no tiene problemas para hablar de política, pues para muchos es una papa caliente y optan por el silencio o darse la “vuelta” cuando se les pregunta; y esto tiene relación con el hecho que desde este fin de semana Esmeralda y la política están juntas en el cine, tras el estreno de “Casi el paraíso”, adaptación de la novela homónima de Luis Spota, en la que da vida a “Frida”, una mujer que desea derrocar al poder desde dentro. Para la actriz, lo que se lee en el libro sobre política no ha cambiado nada en 70 años.

“Lo más interesante es la incursión de las mujeres en la política, hoy ya tendremos la primera presidenta electa (Claudia Sheinbaum), pero la cosa es que México sí es de los países con más leyes que protegen a la mujer, sin embargo, es uno de los más violentos para serlo y ser niños. Entonces esas contradicciones, o más bien heridas, son las que nos han llevado a las mujeres a arrebatar el poder; eso es algo que siempre digo, hemos tenido históricamente que arrebatar el poder y las oportunidades, porque el poder no se cede, se arrebata, se toma”, señala.

Al cuestionarla sobre el hecho de que México tendrá, por primera vez, una mujer en la presidencia, señala: “Creo en las personas, en la sociedad, no en los políticos”.

“La única manera de exigir que haya un cambio es exigirse el cambio uno mismo. No creo en la política, nunca. Sí ejerzo mi derecho como ciudadano de salir a votar e intento involucrarme en ciertas discusiones, pero creo es en la familia y mi círculo cercano donde se puede ir generando un cambio”, finaliza.

SINOPSIS

“Casi el paraíso”

Al llegar a México, el conde italiano “Ugo Conti” (Andrea Arcangeli) supo que había encontrado el paraíso: un lugar donde la alta sociedad mexicana se rindió a los pies del joven aristócrata. “Alonso Rondia” (Miguel Rodarte), - político con sueños de grandeza - ve en “Conti” su pasaporte al poder ofreciéndole lujos, dinero ilimitado y el corazón de su hija “Teresa” (Karol Sevilla). Mientras el conde aprovecha su relación con “Alonso”, se reencontrará con “Frida Becker” (Esmeralda Pimentel), el amor de su vida, y la única persona que conoce toda la verdad sobre el oscuro pasado que lo persigue.

Con información de El Universal