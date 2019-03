"Cigüeñas", filme en el que espectador tiene la última palabra

En el marco de la edición número 34 del Festival Internacional de Cine en Guadalajara (FICG), hay un apartado con el nombre “Hecho en Jalisco” y en esta sección se presentará la película “Cigüeñas”, ópera prima del director Heriberto Acosta. Otros filmes que integran el programa son: “Asfixia” de Kenya Márquez, “Inevitable” de Manuel Villaseñor y “Nerea” de Juan Pablo Cortés Álvarez. Al respecto, Heriberto conversa sobre la realización de esta cinta que ya tuvo su estreno en el Festival de Los Cabos.

“Esta sección de ‘Hecho en Jalisco’ es muy interesante porque está creciendo cada vez más y es una ventana importante para la gente que nos dedicamos a esto. A nosotros, por el tipo de película que tenemos y por la curaduría de Los Cabos, nos motivó estrenar ahí, tienen muy bien identificado el tipo de festival que quieren ser a pesar de que son un proyecto joven. Las cintas que van ahí tienen una propuesta más alternativa y a nosotros nos venía bien que nos incluyeran ahí, y bueno, ya sabíamos que íbamos a renunciar a Guadalajara y a Morelia”, explica el director, dando de paso la razón por la cual no están en otra categoría, como la del Premio Mezcal del FICG, que aceptan únicamente estrenos.

El 12 de marzo será la primera proyección de “Cigüeñas” en la sala cinco de la Cineteca FICG, con la presencia del director y sus actores Jenny RVC y Jesuso López. “‘Hecho en Jalisco’ es una competencia entre las cintas hechas aquí, incluyendo ficción como es nuestro caso, documental y cortometrajes, antes era como una muestra que se llamaba ‘Perlas tapatías’ y ahora tiene este nombre. Es un gran acierto del festival porque a nosotros nos ayuda y nos impulsa”, agrega el realizador.

El origen…

El camino de Heriberto es la fotografía de cine, sin embargo, ya quería experimentar como director a través de esta historia, que la desarrolla a partir de una anécdota que les sucedió a él y su esposa hace años, cuando sufrieron un aborto espontáneo. Ambos fueron al hospital y mientras esperaban ser atendidos, les hicieron llenar varios papeles, pues sin que ellos lo imaginaran, estaban siendo sospechosos de un delito.

“He hecho muchos cortos como cinefotógrafo, pero nunca como director, me salté el proceso de hacer cortos para irme directamente a hacer un largometraje. El proyecto surgió a partir de una necesidad muy personal de querer hablar de este tema. Mi esposa es europea y de donde es ella, este concepto de criminalizar la interrupción del embarazo no existe. Ella no entendía el porqué de esta situación. Esto terminó relativamente con un final feliz, porque mi esposa se salvó y al año y medio tuvimos un pequeñito y luego también tuvimos una hija, todo me hizo sentido y me dio la necesidad de hablar del tema”.

…Y la moraleja

Por ello, en lugar de hacer una cinta autobiográfica de este evento que fue dramático para él y su esposa, quiso explorar la idea de hablar de los jóvenes, “de hacer una historia con una mujer joven que se enfrenta a una decisión de este tipo. Y lo que quería con el filme era abrir una ventana para poder ver el proceso de esta chica, pero también hablar del tema de manera distinta, porque en la televisión o en el cine se hace mucho escarnio del tema, se polemiza muchísimo, quería que la película pudiera establecer un diálogo pacífico, no violento, porque todos los puntos de vista son válidos y es un tema que se acalora incluso entre la misma familia”.

“El final es abierto, el espectador lo tiene que armar de acuerdo a sus creencias. Lo que logra hacer la película principalmente es detonar un diálogo”, remata.

¿De qué se trata?

La trama de “Cigüeñas” aborda la historia de “Claudia” (Jenny), una joven de Guadalajara que trabaja como costurera, que toca en una banda cristiana y que cuida a sus sobrinos cuando su hermana no puede. En tanto “Arturo” (Jesuso) es su mejor amigo. Ella le pide que la acompañe a la Ribera de Chapala con un médico que le recomendaron para interrumpir su embarazo. Pero el azar se interpone en sus planes y los orilla a vivir una serie de situaciones que los llevarán a conocer los límites de su amistad y los verdaderos sentimientos que habitan en su relación.

Las proyecciones:

• 12 de marzo en Cineteca FICG sala 5 a las 14:00 horas.

• 13 de marzo en La Base en Tlajomulco a las 19:30 horas.

• 13 de marzo en Cinemex Sania a las 20:30 horas.

• 15 de marzo en Cineforo a las 21:00 horas.