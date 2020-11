Christina Perri anuncia la muerte de su bebé: "Ahora está en paz"

La cantante Christina Perri y su esposo Paul Costabile anunciaron el lamentable deceso de su bebé tras algunas complicaciones al nacer.

Fue a través de su cuenta de Instagram donde Perri, intérprete del éxito “A Thousand Years”, compartió una fotografía de la mano de la bebé.

“Anoche perdimos a nuestra niña. Ella nació silenciosa después de luchar tan duro para llegar a nuestro mundo. Ahora está en paz y vivirá para siempre en nuestros corazones”, escribió Christina Perri.

Hay que recordar que la cantante de 34 años ya había dado a conocer que su bebé enfrentó algunas dificultades. A través de sus “historias” de Instagram, dijo que su bebé tuvo que someterse a una cirugía después de haber nacido debido a que la niña tenía un defecto congénito de una formación incompleta de una parte del intestino delgado.

"Nos reunimos con el cirujano y es increíble. La bebé tiene atresia yeyunal, pero no sabremos qué tan grave es hasta la cirugía", escribió Perri el viernes pasado

Además, Perri había sufrido un aborto espontáneo en enero de este año.

Paul y Christina tienen una hija de nombre Carmella y constantemente comparten momentos en redes sociales.

“Ella me pregunta todos los días cómo me siento y me pregunta cómo estoy y si puede ayudarme”, escribió Christina en Instagram a finales de octubre.

AC