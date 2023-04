Christian Nodal y Cazzu serán papás; así lo anunció la cantante argentina (VIDEO)

Los rumores sobre la espera de un bebé de Christian Nodal y Cazzu hace apenas unos meses han terminado, pues la cantante argentina dio a conocer la noticia al estilo de Rihanna.

Fue la noche del viernes en el Movistar Arena de Argentina para cerrar su gira "Nena trampa tour" donde la rapera argentina se quitó un abrigo blanco que llevaba puesto y al estilo de la intérprete de "Work" enseñó su "baby bump".

El video del momento ha comenzado a circular en redes sociales en el cual se puede apreciar y escuchar la euforia de los fans, quienes gritaban emocionados al ver la panza de Cazzu en el escenario.

Inmediatamente algunos usuarios en redes sociales reaccionaron al video muy emocionados.

"Hoy no duermo", "Rihanna siempre marcando el camino hasta para los anuncios", "!Embaraza de Nodal!", "Aw me da mucha ternura", "Esta hermosa , será una. Gran mamá no hay duda de eso", "No te la puedo creer", fueron algunos de los comentarios.

Cazzu y Nodal se convertirán en padres primerizos, recordemos que su polémica relación se anunció en noviembre pasado durante los Latin Grammy, aunque nunca pudieron escapar de las cámaras de los paparazzis.

Anteriormente, una revista de circulación nacional señaló que la pareja estaba esperando a que el feto cumpliera los tres meses para anunciarlo.

Con información del Universal

MF