El cantante de RBD Christian Chávez tras su regreso junto a sus compañeros del grupo RBD, el cual ha sido todo un éxito desde que inició la gira "Rebelde Tour". Chávez de 40 años, ha mostrado outfits extravagantes acompañados de coronas, que aunque han gustado a sus fans, también han ocasionado polémica en redes.

Si bien, ya había sido juzgado por utilizar un supuesto traje de charro color rosa mexicano, sin embargo el artista se disculpó y declaró que solo fue una demostración de la mexicanidad.

"Hago este mensaje porque veo mucha gente, algunas personas que se ofendieron, por usar un traje, que no es un traje de charro, quiero aclarar, el traje de charro tiene otras características, y lo único para que hago este video es para las personas que se sintieron ofendidas, lo siento mucho, yo o soy charro es simplemente una representación de la mexicanidad y obvio respeto muchísimo esa comunidad", expresó.

Pero no se quiso quedar en el olvido, ahora se encuentra en otra polémica, pero esta vez por presumir a lo alto la bandera de México con los colores de la comunidad LGBTQ+.

Christian Chávez presume bandera de México con colores de la comunidad

Christian Chávez es abiertamente homosexual, está dando de qué hablar entre los cibernautas por presumir durante un concierto de RBD la bandera de México con los colores característicos de arcoíris de la comunidad LGBTQ+, lo que ha generado críticas por considerarlo un acto de falta de respeto a este lábaro patrio.

"Gracias por escucharme y conectarse ámense y respétense … si no lo haces tú , ¿quién?", escribió el también actor para acompañar el video que muestra el momento en el que el escenario se pinta de colores y él pone en todo lo alto dicha bandera.

"La comunidad merece respeto, y eso no está en discusión, pero no deben mezclarse las cosas, se entiende que la lucha por la igualdad tiene mucho camino pero es importante entender que los símbolos de un país son eso, no forman parte del mensaje que se quiere llevar, lo ideal sería las banderas individuales sin unirlas es más aceptable y razonable, apoyo a Christian pero no la manera que mezclo las cosas". "Se respeta sus ideologías y preferencias, pero no se que opine @segob_mx sobre la alteración a la Bandera de México".

Finalmente, varios comentarios criticaron que Chávez haya mostrado la bandera de México "alterada", sin embargo otros usuarios lo felicitaron por expresarse con libertad:

"Como me hiciste llorar, eres inspiración, eres amor, eres luz, lloré presente en el concierto y lloro viendo estos videos, eres único, te amo". "Eres tan increíble siendo tu en esta nueva fase que te ves tan real te amamos. Siempre desde el inicio con sus mensajes para el mundo entero eso los hace únicos", se lee en su publicación.

