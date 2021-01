"Chica Bond": representante confirma que Tanya Roberts sigue viva

Este lunes trascendió que la actriz Tanya Roberts falleció a la edad a los 65 años de edad, luego de que el 24 de diciembre se desplomara, sin embargo, esto fue erróneo y así lo confirmó su representante.

Mike Pingel aseguró que Roberts sigue con vida, pero que se mantiene en la unidad de cuidados intensivos de un hospital y que su condición es "terrible", así lo informó Variety.

Fue Lance O'Brien, esposo de la actriz de "En la mira de los Asesinos" y quien fuera "Sheena: Reina de la jungla", quien avisó del supuesto fallecimiento ya que a él le habían dicho esto, sin embargo, el hospital realizó una llamada para informar que aún se encontraba con vida.

Roberts interpretó a Stacey Sutton en la película de James Bond de 1985 "A View to a Kill", así como a Midge Pinciotti en "That '70s Show" entre 1998 y 2004. La artista de 65 años fue admitida en Cedars-Sinai en Los Ángeles después de colapsar en Nochebuena.

También estuvo en la serie de televisión "Los Ángeles de Charlie" en donde interpretó a Julie Rogers. En el 2005 entró a otra serie llamado "Barbershop".

El error de avisar de que ya había fallecido podría haberse debido a la gran carga de trabajo que en estos momentos tienen todos los hospitales en California producto de la pandemia derivada al Covid-19.

Y según el portal, entre el 25 y el 28 de diciembre, no hubo camas de UCI disponibles en el área que incluye Cedars-Sinai, y la mayoría de las camas estaban llenas de pacientes con Covid.

En sus inicios realizó la cinta "Zuma Beach" y trabajó en: "The Beastmaster" (1982), "Body Slam" (1987) y "Night Eyes" (1990). Al principio de su carrera, apareció en "Zuma Beach", "Pleasure Cove" y "Waikiki".