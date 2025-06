Ante el estreno de la serie biográfica Chespirito: Sin querer queriendo, la historia de la vida del difunto actor resucita en redes sociales.

El pasado 5 de junio de 2025, la nostalgia regresó con el lanzamiento de la serie biográfica Chespirito: Sin querer queriendo. La serie ha sido una de las más vistas en la plataforma de MAX en las últimas semanas. Sin embargo, surgieron más preguntas que respuestas para muchas y muchos, principalmente en torno a la relación que Chespirito sostenía con Florinda Meza, también conocida como “Doña Florinda”.

La polémica inició cuando el público, a través de la serie, recordó la infidelidad de Roberto a su entonces esposa, Graciela Fernández, con Florinda Meza, con quien mantuvo una relación hasta sus últimos días. La indignación de los fans se reflejó en redes sociales, desde memes hasta comentarios directos en la cuenta de la actriz.

No obstante, a pesar de los comentarios negativos hacia Bolaños y Meza, las opiniones han estado divididas, pues hay quienes defienden tanto al difunto actor como a la actriz.

Florinda Meza habla sobre hijos de Chespirito

Las aguas parecían haberse calmado, pero la gota que derramó el vaso fue la viralización de una entrevista del pasado de la reconocida pareja, en la que Florinda Meza se refiere a los hijos de Chespirito como “defectos” que tenía el actor. La actriz habló sobre él y expresó que tenía “siete grandes defectos: seis hijos y su esposa”. En el video se puede ver que a Bolaños no le hizo ninguna gracia el comentario.

Ninguno de los dos es inocente, pero que fuerte meterte con un padre de familia y todavía atreverte a decir frente a una cámara que tenía “7 grandes defectos: seis hijos y una esposa.”



Florinda Meza sí parece villana de telenovela, y Chespirito no se queda atrás. pic.twitter.com/nOD5LtAWIG— ana⁴⁴ (@anapau_villa) June 26, 2025

Las redes se encendieron y Florinda Meza responde

Los fans no se quedaron callados e inundaron la cuenta oficial de Instagram de la actriz con comentarios negativos. Lo que muchos no esperaban era que Florinda Meza saliera a la luz y respondiera a uno de tantos comentarios sobre sus acciones del pasado. “Seguramente me preguntaron por el tiempo en que no le hice caso a Roberto. Yo lo veía como un hombre perfecto, y esos serían sus únicos ‘defectos’”, respondió Meza.

Instagram/ @florindamezach1

