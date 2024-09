La gira “Sweat” de Charli XCX en conjunto con su gran amigo y artista con el que ha colaborado en varias ocasiones, Troye Sivan, llegó al Madison Square Garden en la ciudad de Nueva York, y con dos invitadas muy especiales.

La celebridad de TikTok que ahora incursiona en el mundo de la música, Addison Rae, fue la primera invitada, que interpretó su éxito “Diet Pepsi” acompañada de ambos anfitriones, además del remix de “Von Dutch” a dueto con Charli.

Pero el momento más impactante de la noche, fue cuando Lorde, la cantante neozelandesa, con quien Charli era muy comparada alrededor del 2014, emergió de debajo del escenario para interpretar el remix de “Girl, so confused” , que lanzaron en el pasado mes de junio como una “reconciliación”.

En la canción, se habla precisamente de esta supuesta rivalidad entre ambas artistas. En el verso de Lorde, ella explica que nunca consideró a Charli una rival, sin embargo, tampoco sabía cómo acercarse a ella para esclarecer estos rumores fomentados por los medios. El remix fue toda una sensación que hizo estallar el internet con su lanzamiento.

En un fragmento de la canción, se menciona el parecido físico entre ambas cantantes “people say we're alike, they say we've got the same hair”, que se traduce a “la gente dice que nos parecemos, dicen que tenemos el mismo cabello” , e irónicamente, en la presentación de anoche se vistieron y peinaron muy similar, provocando confusión y mucha emoción entre los fanáticos asistentes.

Este martes por la mañana, Charli realizó una publicación en redes sociales agradeciendo el concierto sold out, e incluyó varias fotos con su compañero Troye y ambas invitadas, además de algunos videos grabados por los fans de las participaciones de Lorde y Addison.

Sin duda, este momento causó una explosión en redes sociales entre los fanáticos de las dos artistas , y pasará a la historia de la cultura pop.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

https://www.whatsapp.com/channel/0029VaAf9Pu9hXF1EJ561i03

AL