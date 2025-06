Cartelera FICG HOY, jueves 12 de junio

El Festival Internacional de Cine en Guadalajara (FICG) ha llegado a la ciudad. Se trata de un evento cultural y cinematográfico que se lleva a cabo del 6 al 14 de junio, y cobra gran relevancia tanto para Guadalajara como para el país, ya que es uno de los escaparates más importantes para la apreciación, difusión, promoción y distribución del cine mexicano e iberoamericano.

Entre la amplia gama de opciones para disfrutar en el FICG 2025 hay películas, cortometrajes y documentales. Las proyecciones están abiertas al público y las entradas se pueden conseguir a través del sitio oficial.

A continuación algunas sinopsis de las películas presentes en la FICG 2025 que podrían ser de tu interés.

Películas FICG 2025

Tres mujeres con discapacidad visual sueñan con llegar a los Juegos Paralímpicos. A través de sus sueños, obstáculos y metas, el documental explora cómo, gracias al atletismo, desafían sus límites, conquistan nuevos horizontes y descubren la verdadera fuerza que llevan dentro.

El rockero olvidado Ricky Palace (65) se ve en apuros económicos cuando cierra el bar donde toca para sobrevivir en Valparaíso. Al mismo tiempo, lo declaran muerto por error en un diario local. En un acto de reivindicación, decide reclamarle a su rival Tommy Wolf, hoy una estrella en el extranjero, los derechos del hit que le robó. Ricky se enfrentará a una encrucijada: inventarse una nueva vida o sobrevivir como un fantasma en las ruinas de la bohemia.

Santiago Ortiz (Hoze Meléndez), un joven fotoperiodista en el puerto de Veracruz, arriesga su vida al emprender un viaje en la incansable búsqueda de la verdad, después de que su mentora, Amanda González (Teresita Sánchez), una periodista respetada, cae víctima del crimen organizado. Santi retoma su última investigación y pone a prueba los límites de su valentía para descubrir una realidad escalofriante que definirá su destino.

Cartelera FICG hoy, 12 de junio

Si te interesa asistir y disfrutar de la programación que ofrece este magnífico evento de talla internacional, a continuación te compartimos la cartelera del FICG para hoy, 12 de junio.

Cineforo

17:00 horas Las hijas del viento 19:30 horas Abracadáver

Cinépolis Centro Magno 02

15:20 horas The Shepherd and the Bear 18:30 horas Sólo cosas buenas 21:30 horas Duas vezes João Liberada

Cinépolis Centro Magno 04

15:40 horas Runa Simi 18:20 horas La gran historia de la filosofía occidental 20:50 horas Tiguere

Cinépolis Centro Magno 05

15:00 horas Los años salvajes 18:10 horas Cocodrilos 21:10 horas Llamarse Olimpia

Cinépolis Centro Magno 06

16:30 horas Cortometraje Iberoamericano 04 19:10 horas No dejes a los niños solos

Cinépolis VIP Midtown 07

17:30 horas Tardes de soledad 20:30 horas La Joia: Bad Gyal

Cinépolis VIP Midtown 08

19:00 horas Onda Nova

Cineteca FICG - Pantalla Bicentenario

19:00 horas Panel: “Más que un club”: Unidos somos Deporte, Refugio y Esperanza 21:30 horas Rogéria 22:00 horas Flamingos, la vida después del meteorito | Gratuita sin boleto

Cineteca FICG - Promenade

19:30 horas Alfombra Roja: Gala a Beneficio "8"

Cineteca FICG - Sala 01 Guillermo del Toro

15:25 horas No, gracias, ya no fumo 18:05 horas Miraba caer las gotas iluminadas por los relámpagos, y cada que respiraba suspiraba, y cada vez que pensaba, pensaba en ti 20:00 horas 8

Cineteca FICG - Sala 02

15:00 horas Sabar Bonda 18:00 horas La montaña no se moverá 20:40 horas Cerdo que sobrevivió a la fiebre aftosa

Cineteca FICG - Sala 03

16:00 horas Queer as Punk 18:40 horas Hot Milk 21:10 horas Portugueses

Cineteca FICG - Sala 04

17:20 horas Ouro negro 20:10 horas Patio de chacales

Cineteca FICG - Sala 05

17:30 horas Mú; el escondite de la memoria

Gratuita sin boleto 19:00 horas Cortometraje Iberoamericano 05

Conjunto Santander - Sala de Conferencias de Prensa

19:25 horas Conferencia de prensa / Q&A Miraba caer las gotas...

La Rambla Cataluña

20:00 horas La salsa vive Gratuita sin boleto

Paseo Chapultepec

00:00 horas Exposición: Cuarenta y Contando

Voltio Bar

21:30 horas Parque de atracciones | Gratuito: Acreditados. Pago en sitio: Público

Para adquirir tus boletos de la película de tu interés, de la cartelera de la FICG 2025, ingresa aquí.

