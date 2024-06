Los amantes del cine tienen en la cartelera de las salas cinematográficas de la ciudad distintas opciones para ver en la pantalla grande, como Carnada, un thriller escrito por Cat Clarke, bajo la dirección de Hayley Easton Street.

Carnada. ESPECIAL/ZIMA ENTERTAINMENT.

La trama se desarrolla después de una boda de ensueño en la playa, cuando un grupo de amigas intenta pasar un agradable día nadando en el mar. Pronto, las cinco mujeres deberán luchar en aguas abiertas y sobrevivir al ataque de un tiburón.

Sin duda, un filme que te atrapa y aquellos con selacofobia —o miedo a los tiburones— querrán salir corriendo de la sala.

Carnada

(Something in the water)

De Hayley Easton Street.

Con Hiftu Quasem, Lauren Lyle, Natalie Mitson, Nicole Rieko Setsuko, Ellouise Shakespeare-Hart.

Estados Unidos, 2024.

XM