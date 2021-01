Carlos Yorvick le canta al amor con “Gotitas de miel”

Saber esperar ha sido clave en la carrera del tijuanense Carlos Yorvick, quien tras consolidar su trayectoria en el mundo de la actuación en proyectos internacionales como la serie “Hasta que te conocí” (la vida de Juan Gabriel), ahora enfoca su talento en la música, terreno en el que presentará su propuesta con el sencillo inédito “Gotitas de miel”.

“Ha sido un año de muchas experiencias, de recordar que tenemos que valorar más lo que tenemos y a nuestros seres queridos; han sido tiempos de retrospectiva y de mucha creatividad buscando la manera de seguir avanzando”, comenta en entrevista.

Carlos Yorvick, quien dio vida al cantautor Juan Gabriel, explica que esta nueva etapa en su carrera no es sorpresiva para él, pues su relación con la música ha sido constante desde su infancia: “Desde los cuatro años de edad, gracias a mis padres, me acerqué a la música, al piano, desde los tres años canté mi primera canción. Siempre me han inculcado que si hay algo que me guste, pues hay que darle con todo, echarle ganas. También estudié violín, la flauta dulce, la guitarra”, recuerda el intérprete, quien también tuvo formación profesional en el Conservatorio de Baja California.

“En la serie de Juan Gabriel vieron un poco lo que podía hacer en la parte musical, haciendo melodías, tocar la guitarra, toda la tarea que conlleva hacer una canción y ahora le doy seguimiento a este sueño que siempre quise”.

Será el cinco de febrero cuando Carlos Yorvick presente oficialmente a través de redes sociales su debut con “Gotitas de miel”, canción que será el inicio del proyecto para consolidar la producción de su disco, que de manera independiente es forjado por el mismo actor.

“Estuve viendo mi alcancía para poder darle seguimiento, hacer los videos, el detrás de cámaras, tener un par de canciones listas. No solo es lanzar un solo sencillo, la idea es hacer todo un álbum”.

El actor, quien también ha participado en otros proyectos como la serie “Ingobernable”, detalla que su intención es recordar la importancia del romanticismo en la música y particularmente dejar en claro que las nuevas generaciones también tienen un apego especial al amor.

“Estoy siendo muy detallista, muy preciso con lo que estoy presentado. Es una canción bonita, romántica, es una chulada. Se ha perdido toda esta cuestión del romanticismo, la poesía, el enamoramiento, la serenata, para mí es importante mantener esto activo para que no se olvide, es una responsabilidad con esta producción”.