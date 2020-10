Carlos Rivera regresa a la TV gracias a la pandemia

Carlos Rivera tenía pensado viajar a finales de este año, pero como el COVID-19 cambió sus planes, se sumó a la nueva edición de "¿Quién es la Máscara?", donde desde anoche lo vemos de nueva cuenta tratando de adivinar a los personajes que se esconden dentro de vistosos disfraces.

"Yo cerraba mi gira en agosto y después me quería tomar por lo menos 10 meses de viajar por muchos lugares que tenía soñado ir, y con la pandemia perdí absolutamente todo el plan, estaba en casa, me llama Miguel Ángel Fox (el productor) y me dice: 'obviamente no te vas a ir a viajar por el mundo, ¿qué te parece si vuelves a participar?' Le dije que claro que sí, porque quiero divertirme, reírme, porque demasiado densa ha estado la situación este año como para quedarme en casa. Ha sido un año todavía más divertido que el pasado", dijo el cantante.

Además de él, en esta edición repiten como investigadores Yuri y Consuelo Duval, pero además, se sumó el youtuber Juanpa Zurita, quien previamente había participado en la edición fallida (también por el coronavirus) de "Pequeños Gigantes".

"La relación de los cuatro —ahora con este cambio de Juanpa— ha sido buena, Adrián Uribe era maravilloso, pero Juanpa también nos cambia el chip por la juventud y la generación que él conoce, jugamos mucho con él, hay gente que nació en los 80, y pues esa parte es buena porque al final nosotros somos el reflejo del público que está en casa y que es de distintas edades".

Rivera aseguró que ahora sí ha sido terriblemente difícil tratar de identificar quiénes están dentro de los 18 personajes que aceptaron participar en esta edición, disfraces como Banana, Cerbero, Duende, Elefante, Jalapeño, Quetzal, Xolo, Zombie, Disco Ball, Jalapeño, Lele, Mapache, Medusa, Monstruo, Oso Polar, Pantera, Quetzal, Ratón, Tortuga, Unicornio y Zombie.

"La gente se va a sorprender; de pronto dices: no, él o ella no se hubiera prestado para meterse a un personaje".

"¿Quién es la máscara?" se presenta los domingos a las 20:30 horas por Las Estrellas.

Si bien disfruta la tv, dice que no ha considerado volver a actuar en la pantalla chica por ahora, pues el corazón sigue latiendo más fuerte por el lado de la música; sin embargo, uno de sus lemas es: "nunca digas nunca".

"La música es mi vida. La actuación me ha dado mucho, sobre todo en el teatro. Pero ahora estamos demasiado encaminados en la parte de la música".

AC