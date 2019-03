Carlos Rivera habla de su relación con Cynthia Rodríguez

Carlos Rivera habló sobre su relación con Cynthia Rodríguez en una entrevista. El cantante habló con "Todo un show" y reveló que es bastante apasionado en una relación y que le encanta besar.

Sobre su relación dijo que lo primero que le llamó la atención de Cynthia es que es única. "Hay personas que son perfectas para ti. Tal vez no es que sea perfecta; para mí lo es. Tiene todo lo que yo buscaría en una mujer y por eso es que soy tan feliz, por eso es que escribo lo que escribo".

El intérprete mexicano aseguró que hoy tiene la vida que "había soñado siempre". Sobre el porqué es tan celoso con su privacidad dijo que él no esconde nada. "De hecho nosotros no escondemos, nosotros protegemos, porque es diferente. Porque vamos a todos lados perfectamente. Vamos a restaurantes, vamos a fiestas, vamos al cine, pero no mostramos, que es diferente".

Carlos Rivera y Cynthia Rodríguez estuvieron en los últimos días en Cancún y compartieron imágenes que dejaron boquiabiertos a sus seguidores.

OB