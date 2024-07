Canelo Álvarez confesó cómo gastó su primer millón de dólares en dos meses

Saúl “Canelo” Álvarez compartió a través de una entrevista cómo fue que gastó su primer millón de dólares, recordando que en ese entonces tenía tan solo tenía 20 años de edad; esta cifra que pudiera parecer inalcanzable para una persona joven, duró únicamente un par de meses para el campeón de boxeo.

Antes de compartir las inversiones que realizó el boxeador mexicano, traduzcamos a lo que en la actualidad corresponde un millón de dólares: 17 millones 658 mil 600 pesos mexicanos.

El referente del boxeo mundial, compartió en una entrevista lo que realizó con ese primer millón de dólares al que tuvo acceso, haciendo hincapié que después de esos gastos, quizá debía aprender a administrar mejor su dinero para poder darse una buena vida, ya que en ese entonces, debido a su juventud y la idea de que iba iniciando su carrera, no debía escatimar en gastos, ya que ganaría mucho más.

El Canelo confesó que lo primero en lo que gastó fue en joyas, que siempre han sido un gusto personal:

"Me compré un reloj y un anillo que no costaron tan caros, fueron 10 mil dólares. El valor del reloj era de 6 mil y el anillo 4 mil. El reloj era Tag Heuer con diamantes, al igual que el anillo. Ahora ya sé de relojes y tengo mi propia colección. En ese momento era lo primero para mí. Te empieza a llamar la atención de poder comprar, entonces por eso me lo compré", expresó durante su conversación para la revista GQ.

Después de acceder a las joyas, optó por comprar un carro, pero este tenía que cumplir con ciertos requisitos, por lo que optó por un Audi rojo R8 convertible, en el que invirtió alrededor de 200 mil dólares. Si bien, no se compara con los autos en los que actualmente acude a sus presentaciones, en ese momento era un auto de alta gama.

En tercer lugar, pero no menos importante, el Canelo decidió gastar 500 mil pesos para una casa en su lugar de nacimiento: Guadalajara.

"500 mil para una casa. La ilusión siempre fue tener una casa en una privada y me salió la oportunidad de comprarla. De no tener nada a contar con una de 500 mil era demasiado. La casa estaba muy bonita, vívia muy a gusto, tenía todo lo que necesitaba", expresó el boxeador.

El resto del dinero decidió ahorrarlo para alguna ocasión especial o para cuando llegara a requerirlo, sin embargo, no duró más de uno o dos meses, según compartió en la entrevista:

"A veces uno gasta más de lo que tiene. Aprendí mucho porque tenía mucho y en cuestión de uno o dos meses ya no tenía el millón. El dinero se va rápido. Entonces, hay que saberlo ahorrar, hay que saberlo invertir, hay que saber manejarlo, porque así como llega se va rápido", concluyó.

