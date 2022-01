Calibre 50: El grupo de música regional busca nuevo integrante; conoce los requisitos

Calibre 50 busca a su nuevo integrante a través de sus redes sociales, tras la repentina salida de Edén Muñoz, quien fue uno de sus fundadores y la voz principal de la banda, para lanzarse como solista.

Sin duda muchos de sus seguidores se sorprendieron al ver mediante un video en su cuenta oficial de Instagram la agrupación extendió una convocatoria para encontrar un nuevo talento.

"Les tenemos excelentes noticias, les platico que oficialmente se abre la convocatoria para todas las personas que tiene el talento de la música, si amas cantar y tocar algún instrumento es muy importante que participes", invitó Armando Ramos, guitarrista del grupo.

¿Cómo, cuándo y dónde será el casting de Calibre 50?

El casting llevará a cabo a través de internet, y para poder participar deben ser mayores de edad, grabar un video en el que aparezcan interpretando los temas "Contigo" o "Corrido de Juanito".

Si tocan algún instrumento deberán demostrarlo en el video.

Las grabaciones deberán ser enviadas a un correo que se indica en la publicación.

que se indica en la publicación. La fecha límite para hacerlo será el próximo 4 de febrero.

El adiós de Edén Muñoz

El cantante por su cuenta también aprovechó para despedirse de la banda a través de sus redes sociales, y aclarar que el motivo de su salida no fue por motivo de ningún pleito o inconformidad.

Enfatizó que fue muy difícil tomar la decisión, y siempre recordará el tiempo que pasó en Calibre 50 como el mejor de su vida.

"No quiere decir que fue por causa de mis compañeros o la oficina, y no quiere decir, por favor entiéndanlo y métanselo en la cabeza, que ellos me dieran contexto de infelicidad, eso es totalmente falso. Nadie se peleó y ustedes lo están viendo, es la transición más sana que pudo haber sido. Hay que verlo de manera bien madura porque a pesar de que ya no estamos en la misma fórmula, el corazón sigue estando ahí", expresó.

MF