Caifanes llenará de rock el Tecate Coordenada

Hoy viernes 7 y mañana sábado 8 de octubre en el Valle VFG —en Tlajomulco—, se realizará la edición 2022 del Tecate Coordenada y una de las bandas principales del cartel es Caifanes, quienes tocarán el sábado en el escenario “Tecate Original”, en punto de las 21:05 horas y hasta las 22:05 de la noche, según el programa.

Diego Herrera, uno de los integrantes de la banda, charla con EL INFORMADOR sobre la presentación de Caifanes: “Ya tenemos ganas de caer por allá. Guanatos siempre ha sido una gran plaza para nosotros, con recuerdos de muchísimos años alucinantes e increíbles, con la entrega de la gente y los grandes conciertos, tenemos mucho agradecimiento con la raza tapatía que siempre ha sido impresionante para nosotros”.

Sobre la experiencia de presentarse en festivales y que significan estos espacios para ellos, Diego anota: “Tiene sus dos caras. Una es muy padre que logras llegar a gente que a veces no iría a tu concierto, pero como van a ver a otras bandas, te topas con ellos. Y también está toda la gente que ha sido muy leal y que nos ha apoyado todo el tiempo; en este caso toparte con carnales de otras bandas que no nos vemos, porque mientras tú tocas en un lugar, ellos en otro y es difícil coincidir. Pero también está la parte donde estamos apretados de tiempo y no podemos de repente manejar el concierto a nuestro antojo, pero es muy bienvenido donde siempre nos den chance sonar”.

Adiós a las etiquetas

Cada vez se derriban más prejuicios y tabúes con respecto a los géneros musicales y las fusiones, y el Tecate Coordenada es el ejemplo de pluralidad: “Somos eso al final, una mezcla de géneros. Yo crecí con Los Panchos y con la música brasileña porque a mi padre le gustaba la bossa nova, y a la vez tienes el mariachi y el son jarocho, eso somos y de ahí venimos, ya lo que imprimes tú musicalmente es probablemente una mezcla de esa licuadora”.

Diego expresa que también agradecen que su público sea tan fiel y generacional, pues ocurre el fenómeno que en sus shows ven a nuevos públicos: Niños y jóvenes. “No podemos más que estar eternamente agradecidos. Para un músico no hay cosa más importante que ser escuchado, y tener chance de tocar. Nos gusta mucho conectar entre nosotros y con la gente. Entonces, este ‘pase de estafeta’ generacional nos sorprende enormemente y nos topamos con muchos chavos de otras generaciones, y justo los festivales tienen esta virtud, que te encuentras con público de otras bandas”.

Exploran nuevos caminos

El pasado mes de febrero la banda publicó en plataformas digitales el sencillo “Sólo eres tú”, su vuelta a la música inédita después de un par de años. Diego comparte que ahora están en un momento más libre donde no están presionados por una disquera por tener que sacar un disco con tal número de canciones, no, por el contrario, van a su paso, disfrutando todo el proceso, pero sí adelanta que llegarán un par de temas más, aunque aún no hay una fecha definida.

“Las canciones que vienen en camino están prácticamente mezcladas y masterizadas. Estamos teniendo más flexibilidad de ver cómo le hacemos y cuándo las lanzamos, no sé si nos va a dar (el tiempo) para sacarlas este año porque todavía tenemos mucho trabajo y hay que dedicarle tiempo a promover las rolas y que salgan como deben salir. Una de ellas fue compuesta en aquellas épocas (de su apogeo) y nunca la sacamos, así que tiene ‘carnita y mugrita’ de los Caifanes viejos, y a la vez somos los mismos, pero somos otros, ya tenemos hijos, hemos crecido y tenemos otras ideas musicales y de la vida”.

Sobre lo próximo que viene, llegan más shows, estarán en el cierre del Festival Cervantino que celebra 50 años, además tienen un par de fechas en el Palacio de los Deportes de la Ciudad de México y presentaciones en Estados Unidos y Canadá. En 2023 buscarán espacio para grabar más canciones.

Cronología

1984 . Todo comenzó a partir de la banda Las Insólitas Imágenes de Aurora con Saúl Hernández, refieren sitios especializados de rock.

. Todo comenzó a partir de la banda Las Insólitas Imágenes de Aurora con Saúl Hernández, refieren sitios especializados de rock. 1986 . Los primeros temas que Saúl ya tenía en desarrollo fueron “Cuéntame tu vida” y “Mátenme porque me muero”.

. Los primeros temas que Saúl ya tenía en desarrollo fueron “Cuéntame tu vida” y “Mátenme porque me muero”. 1987 . Ya desarrollada la alineación Caifanes, la banda fusiona el rock con la mexicanidad. El primer concierto que dio fue el 11 de abril de ese año en el escenario de Rockotitlán.

. Ya desarrollada la alineación Caifanes, la banda fusiona el rock con la mexicanidad. El primer concierto que dio fue el 11 de abril de ese año en el escenario de Rockotitlán. 1988 . De la mano de la disquera BMG y el respaldo de Oscar López, graban su primer álbum homónimo donde se incluyen justamente los éxitos “Cuéntame tu vida” y “Mátenme porque me muero”.

. De la mano de la disquera BMG y el respaldo de Oscar López, graban su primer álbum homónimo donde se incluyen justamente los éxitos “Cuéntame tu vida” y “Mátenme porque me muero”. 1989 . A finales de aquel año y a principios de la década de los años 90, comienza a desarrollarse el disco “El Diablito”, del que poco después se lanza el hit “La célula que explota”, que se convierte en un éxito instantáneo.

. A finales de aquel año y a principios de la década de los años 90, comienza a desarrollarse el disco “El Diablito”, del que poco después se lanza el hit “La célula que explota”, que se convierte en un éxito instantáneo. 1990 . A inicios de aquella década se van por primera vez de gira por Estados Unidos con La Maldita Vecindad y Los Hijos del Quinto Patio.

. A inicios de aquella década se van por primera vez de gira por Estados Unidos con La Maldita Vecindad y Los Hijos del Quinto Patio. 1992 . Fue en aquel año lanzan su sencillo “Nubes”, el cual forma parte de su álbum “El Silencio”.

. Fue en aquel año lanzan su sencillo “Nubes”, el cual forma parte de su álbum “El Silencio”. 1994 . En estos años, las rencillas entre los integrantes eran frecuentes, sin embargo continuaban haciendo música y forjando su legado. Fue en aquella época que publican el disco “El Nervio del Volcán” y también presentan su “MTV Unplugged”.

. En estos años, las rencillas entre los integrantes eran frecuentes, sin embargo continuaban haciendo música y forjando su legado. Fue en aquella época que publican el disco “El Nervio del Volcán” y también presentan su “MTV Unplugged”. 1995 . Caifanes le abrió su primera gira en México a The Rolling Stones. Y el 18 de agosto en San Luis Potosí, después de conflictos internos, la banda ofrece su último concierto, refieren sitios de rock.

. Caifanes le abrió su primera gira en México a The Rolling Stones. Y el 18 de agosto en San Luis Potosí, después de conflictos internos, la banda ofrece su último concierto, refieren sitios de rock. 1996 . Saúl le da continuidad al concepto musical que habían forjado pero ahora como Jaguares, el público mostró la misma fidelidad. La banda lanzó discos hasta el 2008.

. Saúl le da continuidad al concepto musical que habían forjado pero ahora como Jaguares, el público mostró la misma fidelidad. La banda lanzó discos hasta el 2008. 2010. En aquel año surge el interés de que renazca Caifanes, luego también de las situaciones de salud que enfrentaron algunos de los integrantes. Y desde su reunión en abril de 2011, Caifanes sigue muy vigente en el gusto del público.



Discografía

“Caifanes” (1988)

“El Diablito” (1990)

“El Silencio” (1992)

“El Nervio del Volcán” (1994)

“Caifanes MTV Unplugged” (1994)

“Caifanes: La Historia” (1997)

“De Caifanes a Jaguares” (2008)

“A 25 Años” (2012)

Otras bandas en el Tecate Coordenada

Travis (viernes)

(viernes) Moderatto (viernes)

(viernes) Los Fabulosos Cadillacs (viernes)

(viernes) Banda Los Recoditos (viernes)

(viernes) Love Of Lesbian (viernes)

(viernes) Maldita Vecindad (sábado)

(sábado) Apocalyptica (sábado)

(sábado) Moenia (sábado)



