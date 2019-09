Bruce Springsteen celebra 70 años de vida

Muy pocos mitos del rock están a su altura, pero Bruce Springsteen celebra hoy 70 años no tanto pensando en la música sino más bien con un ojo puesto en el cine debido a su inminente debut como director.

Aunque el álbum “Western Stars”, editado en junio, supuso su regreso discográfico tras cinco años sin nuevos temas (su anterior trabajo de estudio era “High Hopes”, de 2014), Springsteen casi ha aparecido más en los titulares en los últimos meses por su presencia en las pantallas que por sus canciones.

Así, “The Boss” acudió la pasada semana al Festival Internacional de Cine de Toronto (TIFF) para estrenar el documental “Western Stars”, que dirigió junto a Thom Zimny y en donde interpreta todas las canciones del álbum homónimo en un pequeño recinto y rodeado de amigos mientras reflexiona sobre su trayectoria y sus obsesiones personales.

A pesar de que las primeras críticas desde Toronto han alabado el filme, Springsteen ha admitido que, en parte, este documental es un regalo a sus fans para compensar que no habrá gira para presentar “Western Stars”, un álbum que ahonda en la melancolía y la nostalgia a partir de un sonido íntimo que bebe del country y el folk.

“Es una extensión, como si los atara, de los hilos filosóficos en los que he estado trabajando toda mi vida desde que era niño”, comentó Springsteen sobre el documental en un coloquio posterior a su estreno en Toronto.

Con un evidente aroma crepuscular y de vaquero que, por un momento, se baja del caballo y hace repaso tanto de sus aventuras como de sus fracasos, el documental “Western Stars” sigue la estela de su autobiografía “Born to Run” (2016) y de su obra teatral “Springsteen on Broadway” (2017-2018), dos claras muestras del reciente interés del músico por echar un vistazo a su legado.

Su debut como director en “Western Stars”, que se estrenará en Estados Unidos el 25 de octubre, no es la única vez que se ha relacionado a Springsteen con el cine este año, ya que acaba de llegar a la gran pantalla la película “Blinded by the Light” en las que las canciones del músico de Nueva Jersey son la clave principal de la trama.