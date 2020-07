Brooklyn Beckham y Nicola Peltz se comprometen

A través de sus redes sociales, el fotógrafo y modelo inglés, Brooklyn Beckham compartió un post en donde expresa a sus seguidores la felicidad que siente al comprometerse con la actriz Nicola Peltz.

El hijo de David y Victoria Beckham agregó a la descripción de la fotografía un mensaje para su prometida en donde le expresa amor eterno, respeto y compromiso.

"Hace dos semanas le pedí a mi alma gemela que se casara conmigo y ella dijo que sí, xx Soy el hombre más afortunado del mundo. Prometo ser el mejor esposo y el mejor papá un día, te amo bebé xx", escribió.

La protagonista de "The Last Airbender" compartió la misma fotografía en su feed de Instagram.

"Me has hecho la chica más afortunada del mundo. No puedo esperar a pasar el resto de mi vida a tu lado. Tu amor es el regalo más preciado. Te quiero mucho bebé y gracias Harper por esa foto", expresó.

Sin duda alguna la noticia emocionó a la diseñadora de modas Victoria Beckham, madre de Brooklyn, la cual compartió un mensaje en sus redes sociales, en donde da a conocer su felicidad tras esta noticia.

"La noticia más emocionante!! No podríamos estar más felices de que vayan a casarse! Les deseo tanto amor y toda una vida de felicidad, los amamos", escribió en la descripción.

La pareja inició su noviazgo a finales de 2019, también se rumoró que pasaron juntos la cuarentena en la ciudad de Nueva York, días en los que Brooklyn planeó la pedida de mano.

