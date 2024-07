Roberto Carlo, conocido artísticamente como Brincos Dieras, ha emergido en el ámbito del entretenimiento mexicano como un comediante y payaso con un estilo audaz y humor punzante. Su distintivo maquillaje llamativo y vestimenta colorida lo han convertido en una figura reconocida tanto en México como en Estados Unidos, donde cautiva audiencias en teatros, bares y centros nocturnos. Además, ha sabido capitalizar el poder de las redes sociales, especialmente YouTube y Facebook, plataformas desde las cuales ha acumulado millones de visualizaciones, expandiendo así su alcance a una audiencia global.

Recientemente, Brincos Dieras concedió una entrevista a Yordi Rosado para su canal de YouTube, revelando detalles impactantes sobre su vida, incluyendo un incidente de intento de secuestro.

Durante la entrevista, Brincos Dieras compartió la historia de su relación amorosa con su esposa, con quien lleva 25 años. Relató que después de vivir juntos en unión libre durante seis años, decidieron formalizar su matrimonio. Sin embargo, su felicidad se vio empañada cuando días después de la boda fue víctima de un intento de secuestro.

"De repente, estaban detrás de mí", recordó el comediante. Estaba realizando un espectáculo cuando interrumpieron su presentación y lo llevaron en una camioneta a un lugar seguro.

"Entraron a mi casa. Mi esposa y mis hijos estaban allí, todos muy asustados", explicó. "Había diez hombres armados arriba, diez abajo, revisando todo. Estaban tras de mí; yo estaba en un show, me dijeron 'córtale' y me llevaron en una camioneta a esconderme".

En aquel entonces, Brincos Dieras aún no gozaba de la fama que posee hoy en día, lo que hace aún más intrigante el motivo detrás del intento de secuestro. "No era tan famoso, pero no sé por qué, me tenían en la mira", comentó.

El comediante recordó que en Monterrey, durante ese período, era común que personas de diversas profesiones fueran víctimas de situaciones similares. "Se volvió una moda en esos años secuestrar a cualquier persona, ya fuera un taquero, un vendedor de paletas, lo que fuera", mencionó.

Cuando se le preguntó si ahora, debido a su creciente popularidad, toma mayores precauciones, Brincos Dieras respondió que sigue trabajando con la misma gente que lo contrata. "Intento trabajar con quienes me contraten", afirmó, sugiriendo que el incidente fue un hecho aislado y posiblemente un error. "Nadie supo qué pasó, solo fue esa vez. Después no me molestaron, ni me llamaron, ni me pidieron dinero", concluyó.

Yordi Rosado planteó la posibilidad de que el intento de secuestro fuera un caso de identidad equivocada, a lo que Brincos Dieras asintió. "Sí, o quizás se equivocaron y entraron a la casa incorrecta. Pero mi esposa se enojó bastante", concluyó el comediante.

