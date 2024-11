La actriz Briggitte Bozzo, exintegrante del reality La Casa de los Famosos México, alarmó a sus seguidores al publicar en sus redes sociales imágenes desde un hospital. Horas antes, había compartido momentos disfrutando en un restaurante, invitando a sus fans a votar por ella en los Kids’ Choice Awards México 2024. Sin embargo, un problema de salud inesperado cambió sus planes.

Posteriormente, en historias de Instagram, Briggitte apareció en bata hospitalaria explicando que no podría asistir al evento que se realizaría en el Auditorio Nacional de la Ciudad de México. La actriz detalló que había sufrido deshidratación severa, vómitos constantes y una noche de insomnio. “Hoy tenía los ‘Kids’ Choice Awards’, pero me deshidraté, empecé a vomitar mucho, me empezaron a dar muchas cosas. No pude dormir en toda la noche, ahorita me están dando medicamento y cosas”, comentó.

Visiblemente afectada por su ausencia en la premiación, expresó su deseo de recuperarse pronto para continuar con sus compromisos profesionales. "Tocó que me hospitalizaran el día de hoy, pero voy a rezarle a diosito para poder cumplirles. Ustedes saben que estoy siendo muy trabajadora para ustedes”, añadió.

INSTAGRAM/briggi_bozzo

Mientras tanto, su estilista, conocido como Lau Stylist, habría realizado una transmisión en vivo donde explicó que la descompensación de Briggitte podría estar relacionada con una dieta inadecuada. Según Lau, la actriz habría presentado salpullido en el rostro y había estado tomando medicamentos sin receta. “Vi que en la cara tenía mucho salpullido. Debe ser por las pastillas que está tomando. No está comiendo nada bien. Esperemos que se recupere”, señaló.

A pesar de no haber podido asistir a los Kids’ Choice Awards, sus seguidores la felicitaron, ya que ganó en la categoría de Actriz Favorita. Según se informó en la transmisión de su equipo de trabajo, la actriz ya se sentía mejor el día de la premiación, pero no logró llegar al evento.

