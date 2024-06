Brad Pitt se dice decepcionado del "desprecio" de su hija Shiloh

Hace una semana la hija biológica de Angelina Jolie y Brad Pitt anunció su decisión de quitarse el apellido Pitt justo el mismo día que cumplía la mayoría de edad; según fuentes de PEOPLE, su padre Brad, quien lleva 8 años separado de Angelina, se encuentra afligido por tal noticia.

La joven quiere ser conocida legal como socialmente únicamente como "Shiloh Jolie", como una de las consecuencias que el distanciamiento que el protagonista de "Mr. & Mrs. Smith" tiene con sus hijos.

“Está consciente y disgustado de que Shiloh haya renunciado a su apellido. Nunca ha sentido más alegría que cuando ella nació; siempre quiso tener una hija”, declaró un allegado al portal estadounidense.

Sin embargo Shiloh no es la primera en "darle la espalda" a su padre, otros de sus hermanos ya han tomado tales medidas, aunque ella es la primera que recurre al ámbito legal; Zahara, de 19 años, dejó de usar el apellido Pitt durante su ceremonia de inducción a la fraternidad Alpha Kappa Alpha en Spelman College, Maddox, el hijo mayor del exmatrimonio, ha utilizado frecuentemente el apellido Jolie en documentos no legales desde el 2021.

INSTAGRAM/@PAXJOLIE

En 2020 su hijo adoptivo Pax compartió un claro mensaje hacia su padre por motivo del "Día del Padre", donde reiteraba su desprecio por él:

“¡Feliz día del padre a este imbécil de clase mundial! Una y otra vez demuestras ser una persona terrible y despreciable. No tienes ninguna consideración ni empatía hacia tus 4 hijos menores que tiemblan de miedo cuando están en tu presencia. Nunca entenderás el daño que has hecho a mi familia porque eres incapaz de hacerlo, Has hecho de la vida de mis allegados un infierno constante”.

En el pasado Brad ha sido demandado por Angelina de haber cometido agresiones verbales y físicas hacia ella y sus seis hijos.

BB