Black Mirror es la famosa serie de Netflix que está por regresar con su séptima entrega de mano de su creador Charlie Brooker, quien prometió más sorpresas que nunca. Según el mismo Brooker, esta vez se explorarán una nueva variedad de tonos y temas, donde la tecnología continuará siendo el hilo conductor.

“Siempre estoy entusiasmado con todos ellos, pero creo que tenemos una combinación realmente buena. Estoy a punto de empezar a escribir el último, lo cual en rea

lidad es aterrador porque probablemente debería haberlo escrito hace varias semanas. Tenemos una mezcla real de cosas y castings realmente emocionantes. No quiero maldecirlo diciendo demasiado”, dijo Brooker.

Pero eso no es todo, el showrunner ya lleva escritos cinco de seis episodios, los cuales recibirán sus debidos ajustes y se les añadirá una "mezcla" que resulta "realmente genial" e inédita, según palabras del también escritor, “Estamos en la parte que realmente me gusta, donde has bloqueado un episodio, así que es una sensación muy buena”.

Para la séptima entrega se espera un episodio animado, ya que en ocasiones anteriores la serie ha experimentado con diferentes géneros y estilos, así que podríamos ver algo al estilo de "Love, Death & Robots".

Aunque también se espera que podamos disfrutar de un capítulo interactivo similar a la película del "juego" Bandersnatch de la temporada 5, donde los espectadores podían elegir el resultado de algunas escenas clave.

Black Mirror tendrá su primera secuela

En la temporada 7 se espera la continuación del popular episodio "USS Callister", que formó parte de la cuarta entrega; de este modo será la primera vez que la serie retoma una narración antigua.

El capítulo seguirá a los personajes del episodio original, interpretados por Cristin Milioti, Michaela Coel, Billy Magnussen y Jesse Plemons. Brooker no reveló muchos detalles sobre la trama, pero aseguró que “continuará donde la dejamos”.

BB