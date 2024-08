Billie Eilish es entrevistada por Roberto Martínez y esto fue lo que dijo; VIDEO

La visita de Billie Eilish en México ha dado grandes sorpresas, pues hemos podido conocer un poco más de ella y del proceso de su nuevo álbum Hit Me Hard and Soft. Además, la cantante pudo ser entrevistada por el locutor Roberto Martínez, quien es creador del pódcast “Creativo”.

Durante la entrevista que se realizó para el programa de Roberto, la cantante expresó su proceso creativo en su disco y los retos que tuvo que enfrentar durante la producción.

Al iniciar la charla, se inició con todo, pues una de las emociones y sentimientos que estuvieron presentes durante la realización del álbum fue el miedo, pues llegó un momento en el que ella y su hermano se llegaron a cuestionar si de verdad eran buenos para hacer música. Por loque tuvo que admitir que para Hit Me Hard and Soft sintieron dificultades creativas durante la realización del álbum.

“Fue como un lugar dudoso”. Estábamos muy inseguros. Era más como que no teníamos pruebas de que aún podíamos hacerlo”. Dijo la cantante.

Siguiendo en la línea del proceso creativo que Billie Eilish siguió, la cantante confesó que tardó en tener todas las canciones para su nuevo álbum.

Y es que, al parecer, parte del miedo y la frustración que sentía partían de que no podía terminar las canciones del disco.

Por lo que estuvo trabajando en ellas intermitentemente, regresando después de haberles dado un tiempo y haber trabajado en otras canciones.

“Tuvimos este sentimiento de miedo de ‘ni siquiera hemos hecho una canción, ¿cómo vamos a hacer diez?’”

Por otro lado, Eilish recordó cómo fue su salto a la fama, pues a su corta edad de 22 años, ya ha ganado premios de gran importancia en la industria musical, tal como es el Oscar a mejor canción.

En este sentido, Billie Eilish consideró que alguien tan joven no debe estar expuesta a las opiniones de cientos o miles de personas.

Por lo que incluso la cantante se disculpó con su versión más joven que tuvo que afrontar este gran cambio de dinámica.

“Y de repente me hice famosa y yo era solo una niña. Yo estaba muy asustada y simplemente no sabía qué hacer con eso. [...] Me siento triste por mi pequeña y joven yo por todo eso. “Era mucho peso sobre mis hombros”.

Otro de los temas hablados en la entrevista fue la relación que tiene con su hermano, pues junto a él ha creado la gran mayoría de éxitos que conocemos hoy en día y, por esa razón no duda en compararse constantemente con él, lo que a veces la llenaba de frustración, pues sentía que no podía ser como su hermano.

Sin embargo, la cantante aclaró que este fue un sentimiento que ella misma se generó, pues en ningún momento su hermano o sus padres la hicieron sentir menos.

“Tenía un estándar muy grande y mi hermano era genuinamente un genio y siempre lo ha sido, así que era mucho compararme con él. Pero nunca me hizo sentir así”.

La entrevista de Billie Eilish con Roberto Martínez está disponible en Youtube, aquí te dejamos el video de la charla.

