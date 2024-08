Billie Eilish confiesa que padece parálisis del sueño en entrevista con Roberto Martínez

La entrevista de Billie Eilish para el pódcast de Roberto Martínez ha revelado uno de los procesos más intensos para la intérprete de “What Was I Made For”, quién además de revelar cómo surgió el proceso creativo de su disco, aseguró que padece de un trastorno que influencia sus proyectos musicales.

En esta conversación íntima, en el video compartido hace algunas horas, la famosa cantante de ‘Bad Guy’ y ‘Ocean Eyes’, Billie Eilish, confesó una aversión profunda hacia la hora de dormir, pues tiene parálisis del sueño y otros problemas relacionados. Esta confesión ha sorprendido a muchos de sus seguidores y ha generado un debate sobre cómo la salud mental y los trastornos pueden influir en la vida de los artistas.

Durante la entrevista, Roberto Martínez cuestionó a Billie Eilish sobre cuáles fueron los motivos del título de su primer álbum, 'When We All Fall Asleep, Where Do We Go?'. Ante esto, la cantante explicó que se basa en sus experiencias con pesadillas y otros trastornos que ha vivido desde pequeña, como la parálisis del sueño.

“Siempre he tenido una dura y larga relación con el sueño, que ha mejorado, pero cuando era más joven, tuve muchas pesadillas y tuve algunas parálisis del sueño y todavía las tengo”, comentó Billie Eilish.

Tras confesar el trastorno que padece la artista, se sinceró diciendo que la hora de dormir no es su favorita, pues a pesar de tener una agenda agitada, a la hora de conciliar el sueño es algo con lo que lucha constantemente.

“Me costaba mucho dormir [...] Sinceramente, al día de hoy, de verdad, no me gusta dormir. Preferiría hacer cualquier otra cosa [...] Cuando estoy durmiendo, lo disfruto y no quiero despertar, pero no me gustan los finales [...] Podría estar tan cansada, podrían ser las 04:00 a.m. y yo estoy como, ‘¿qué vamos a hacer?’”, añadió la cantante.

Finalmente, la cantante aprovechó para decir que los trastornos del sueño son una problemática que la ha aislado de las personas, pues mientras unos disfrutan de un largo y placentero descanso, ella se encuentra despierta la mayor parte de la noche, por lo que esto le ha llegado a causar estrés.

La entrevista ya está disponible en Youtube y aquí te dejamos el video.

SM