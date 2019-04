Beyoncé firma contrato con Netflix por 60 MDD

La cantante estadunidense Beyoncé firmó un contrato con el servicio de entretenimiento por streaming Netflix por 60 millones de dólares para realizar tres proyectos, luego de que el documental de la vocalista "Homecoming" tuviera mucho éxito tras su estreno por la plataforma.



Este última narra el paso e intimidad de la estrella por el festival Coachella, en su edición 2018, estrenado el 17 de abril. También alude a la participación de los invitados que tuvo la vocalista como su esposo Jay-Z, su hermana Solange y sus excolegas del grupo Destiny´s Child.

Una publicación compartida por Beyoncé (@beyonce) el 17 de Abr de 2019 a las 12:33 PDT

El estreno de esa cinta y de su nuevo disco coincidieron con la edición 2019 del festival, que este fin de semana recién concluyó sus actividades en Indio, California, y en el que ahora no participó.



El año pasado Beyoncé destacó en el cartel que compartió con artistas como The Weeknd, Eminem y Cardi B, de acuerdo con El País, portal que informó que la también compositora ganó con "Homecoming" 20 millones de dólares.



La intérprete de éxitos como "Single ladies", Halo" y "Run the world" fue la tercera cantante mejor pagada en 2018, al ingresar 60 millones de dólares.

AC