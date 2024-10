El mes pasado, el rapero estadounidense Sean “Diddy” Combs fue detenido y ha sido acusado de cargos federales de tráfico sexual y crimen organizado . Se afirma que abusó de mujeres durante más de una década. En este periodo habría cometido algunos otros crímenes sexuales.

Actualmente, se encuentra en espera de juicio por todos los cargos en su contra, sin embargo, ¿Qué tiene que ver Beyoncé con él?

Los últimos días en redes sociales, el nombre de Beyoncé ha resonado más de lo normal, ya que a ella y a su esposo, Jay-Z, los relacionaron y señalaron como cómplices de Sean “Diddy”.

La cantante Jaguar Wright, acusó a la pareja de haber sido parte de las fiestas que organizaba el rapero, “tengo tres víctimas en este momento que están dispuestas a dar testimonio, no sólo de lo que el señor Carter les ha hecho, sino también de su esposa. Son una pequeña pareja desagradable. Hacen cosas desagradables", declaró en una entrevista.

A raíz de esto, las redes sociales se han inundado de teorías conspirativas y muchísimos memes en los últimos días, pues la teoría que más resuena es que, al Beyoncé ser tan cercana a “Diddy”, este tiene un favoritismo hacia ella, brindándole protección y ciertos beneficios.

Asimismo, algunos usuarios afirman que hay una maldición que rodea a la cantante, ya que aseguran que cada que una estrella logra ganarle un premio de la misma categoría, deben disculparse para evitar que algo malo les pase, ya sea terminar con su carrera e incluso su vida.

Por esta razón, se especula que artistas como Adele, Lizzo y Harry Styles, se mostraron nerviosos tras recibir un galardón en el que también estaba nominada Beyoncé. Algunos artistas, incluso le han agradecido a la cantante en sus discursos, al recibir sus premios.

Frases como “tal vez no tengo pareja porque cupido me está protegiendo de Beyoncé” , “yo dándole mi reconocimiento de mejor estudiante a Beyoncé porque si no desaparezco”, o “en octubre nos irá bien, si Beyoncé lo permite”, son solo algunas de las frases que han circulado los últimos días en redes sociales, acompañadas de memes haciendo referencia a esta teoría.

Otra teoría que cobro popularidad, fue que el rapero Kanye West “salvó” a Taylor Swift de Beyoncé, en 2009, al humillarla en pleno discurso, cuando ganó la categoría de “mejor video musical” en los Video Music Awards.

Ni Beyoncé ni Jay-Z han pronunciado nada al respecto.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

https://www.whatsapp.com/channel/0029VaAf9Pu9hXF1EJ561i03

AL