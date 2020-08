Benshorts te muestra lo positivo de rendirse

El youtuber mexicano Héctor de la Hoya, mejor conocido como Benshort, hace su incursión en el universo de la escritura con el libro “Ríndete sin fracasar en el intento” editado por Planeta. El influencer, quien tiene casi tres millones de suscriptores en YouTube, expresa en este proyecto que el “rendirse” a tiempo lo ha llevado a encontrar el Norte de lo que quiere y no para su vida.

“(Rendirse) va por el lado de lo contrario de lo que nos han enseñado y a veces también se siente contrario a lo que queremos, pero es como ese impulso para ser honestos con nosotros mismos sobre lo que de verdad nos hace bien, por ahí va el tema. (El libro) empezó con una frase que llegó a mi cabeza y después se fue formando como un capítulo de algo y luego me di cuenta que sí había muchas partes sobre rendirse que sí podían formar algo más grande”, comparte en entrevista.

En el libro, aborda Benshorts que a la gente continuamente se le pide que debe luchar por sus sueños, que no deje de persistir, pero pocas veces se aborda el tema de rendirse, que es también una gran decisión de vida, de dejar de lado aquello que ya no satisface para encontrar un respiro y volver a comenzar replanteándose nuevas metas y objetivos.

Dice Benshorts que incluso muchos tratan de convencerse de que eso que están haciendo los llena y les hace bien y no se han detenido a preguntarse si de verdad está sucediendo así. “Luego tomamos una decisión y nos casamos con ella, pero lo más importante en la ecuación sigues siendo tú. Entonces, a veces le ponemos más ganas a la decisión aunque terminemos sacrificándonos porque no vemos otras posibilidades, o simplemente porque no le damos una pensada a cómo se va a sentir nuestro yo del futuro, porque ahora tal vez nuestro yo del presente tiene lo que le satisface, pero no le estamos dando una pensada a largo plazo”.

Cuando vino a la mente la idea de este proyecto para Benshorts fue porque en su vida estaban pasando momentos que le hacían replantearse sus objetivos. “Ya tenía algunas cosas escritas y vi cómo se podían unir a eso, y luego como que todo comenzó a hacer clic, todo se empezó a formar. Me di cuenta que en diferentes aspectos de nuestras vidas necesitamos esa frase (‘Ríndete sin fracasar en el intento’), igual le podemos cambiar el nombre y demás, pero necesitamos tomar acción, una decisión…”.

Héctor, quien se define como una criatura a base de carbono en su proceso de oxidación, actualmente es uno de los creadores de contenido más exitosos de Latinoamérica, su propuesta en redes sociales es divertida y desenfadada, pero con información y datos curiosos, por ejemplo, probando comida exótica, golosinas y frituras de varias partes del mundo, de hecho ha visitado 54 países, produce música, hace un podcast que se llama “Soliloquio” y ha cambiado su estilo de vida de manera saludable desde hace tiempo.

Desde su trinchera también está siendo parte de un movimiento de salud mental, en benshorts.com. “Tenemos abiertas las inscripciones para el reto de 90 días de salud mental en el cual habrá psicólogos, conferencias, talleres y ejercicios y también un reto fit de 90 días”, finaliza.