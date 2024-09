¡“Beetlejuice” ha vuelto! El visionario creativo y nominado al Oscar, Tim Burton, regresa a la pantalla grande con “Beetlejuice Beetlejuice”, la esperada secuela de su galardonada “Beetlejuice”, la cual llegará al cine este 5 de septiembre.

Para esta entrega se suma la nominada al Emmy Jenna Ortega (“Wednesday”) como la hija de “Lydia” -Winona Ryder-, “Astrid”. En entrevista, Jenna comparte cómo se involucró en el mundo gótico de Burton.

-¿Recuerdas la primera vez que viste la película original?

-En realidad, no recuerdo la primera vez que vi la película, pero siento que fue una presencia recurrente en la vida de muchos niños. Lo que sí recuerdo es que, cuando era más pequeña, tenía miedo de todo y solía tener pesadillas recurrentes con “Beetlejuice”, donde él aparecía. En ese entonces tenía literas y en mis sueños él bajaba colgando para ofrecerme jugo de uva.

-¿Cómo fue el proceso de casting para ti?

-Tim quería reunirse conmigo y habíamos estado hablando sobre la segunda temporada de “Merlina” durante un tiempo. Así que, cuando pidió volver a vernos, pensé que íbamos a hablar de eso. Tenía un cuaderno con páginas llenas de ideas para la segunda temporada. Pero entonces, él simplemente me entregó el guion de “Beetlejuice Beetlejuice” y a partir de ahí seguimos adelante. Dijo: “Si estás interesada, estás interesada. Si no lo estás, no te preocupes. No te preocupes por ello.” El guion era realmente divertido. Recuerdo que tenía dudas, porque la primera película es un clásico. No quieres arruinar nada ni estropear las cosas. Pero con el elenco original regresando y, por supuesto, con Tim… Él estaba realmente apasionado por el proyecto. Es algo que ha querido hacer durante años. Y con las experiencias que viví en el set, me siento realmente bien al respecto.

-Entonces, con “Merlina”, esta es tu segunda colaboración con Tim. ¿Cómo es trabajar con él de nuevo?

-Diría que colaborar con Tim por segunda vez es bastante similar a la primera en el sentido de que él confía plenamente en quien elige. Te permite tomar decisiones arriesgadas y también decisiones divertidas; simplemente te anima a hacer lo que quieras, pero siempre te guía en la dirección correcta. Está claramente emocionado, y siento que ha sido especialmente creativo esta vez.

-¿Cuál fue tu primera reacción al leer el guion?

-Recuerdo que, cuando leí el guion, acababa de reunirme con Tim y estaba sentada en unas rocas en la playa. Me senté allí bajo el sol de invierno, así que hacía frío. Mientras leía sobre todos esos personajes con los que había crecido y que me eran familiares desde siempre, me sentí muy nostálgica, feliz y, sobre todo, emocionada. Independientemente de si iba a formar parte del proyecto o no, pensé: “Esto va a ser algo bueno.”

-Entonces, ¿cómo es tener a Winona Ryder como la mamá de “Astrid”?

-He sido fan de Winona durante mucho tiempo. Creo que ha participado en algunos de los proyectos más increíbles. Cada vez que veo una película que me interesa, ella parece aparecer. Y pienso, “¡Ah, claro! Ella estuvo en eso.” Realmente ha sido una de las compañeras de trabajo más amables que he tenido. Siento que he aprendido mucho de ella. Es tan generosa y sensible, además de ser una persona realmente buena. Nunca supe si tendría la oportunidad de trabajar con ella, pero estoy muy agradecida y contenta de haberlo hecho. Me encantaría, me encantaría, me encantaría trabajar con ella de nuevo.

-“Astrid” tiene más o menos la misma edad que su mamá, “Lydia”, cuando la conocimos en la primera película. Ahora, “Lydia” se ha hecho famosa por comunicarse con fantasmas. Con todo lo que atraviesa en esta historia tan loca, ¿qué crees que estaría haciendo “Astrid” si la encontráramos dentro de 20 años?

-En 20 años, “Astrid” sería una activista y filántropa dedicada a la conservación de la selva tropical. ¡Y también un poco hippie!

-Si descubrieras un modelo perfectamente elaborado de una ciudad en tu ático, ¿qué sería y a quién esperarías convocar de él si pudieras?

-La historia de “Alicia en el País de las Maravillas” siempre me ha emocionado mucho; convocaría a “Alicia” y luego la obligaría a llevarme a su mundo a través del agujero del conejo.

-Si de alguna manera pudieras convocar un portal al “más allá” y atravesarlo, ¿cómo sería tu versión del “más allá”?

-¡No puedo imaginar otro “más allá” que el de Tim! Esta película está tan arraigada en mi infancia y mi trabajo que mi mente se niega a ir a otro lugar.

Jenna Ortega. La actriz posa durante la gira de promoción de “Beetlejuice Beetlejuice”. CORTESÍA

Todo inicia con una tragedia familiar

Después de una inesperada tragedia familiar, tres generaciones de la familia “Deetz” regresan a su hogar en Winter River. La vida de “Lydia”, que sigue atormentada por “Beetlejuice”, da un vuelco cuando su rebelde hija adolescente, “Astrid”, descubre la misteriosa maqueta de la ciudad en el ático y el portal al “Más Allá” se abre accidentalmente.

Con problemas gestándose en ambos reinos, es sólo cuestión de tiempo hasta que alguien diga el nombre de “Beetlejuice” tres veces y el travieso demonio regrese para desatar su propio caos. Burton, un género en sí mismo, dirige el filme a partir de un guion de Alfred Gough y Miles Millar.