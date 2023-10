Bárbara de Regil rechaza celebrar Día de Muertos; prefiere festejar Halloween (VIDEO)

Las respuestas de Bárbara de Regil sobre Día de Muertos hicieron ruido en distintas plataformas. Y como era de esperarse, internautas desaprobaron a la actriz por desconocer la cultura de su país:

Bárbara de Regil se encuentra en medio de la polémica por una serie de declaraciones que realizó sobre el Día de Muertos, una de las fechas más importantes para los mexicanos.

A través de un video, la actriz dejó entrever que prefiere celebrar Halloween y provocó la ira de internautas. El pasado 26 de octubre, durante un encuentro con medios, se le pidió su opinión sobre dichas efemérides durante un evento de Vogue.

La gala de Vogue se llevó a cabo durante el Día de Muertos, y en ese contexto, un periodista le consultó a Bárbara de Regil si tenía preferencia entre Halloween y la festividad tradicional mexicana.

"¿Cuál es la diferencia?", le preguntó a su hija Mar de Regil quien la acompañó en la ceremonia. La joven dudó y sólo respondió con un "Ah".

En seguida, la famosa mencionó "Halloween, el Día de Muertos no. A mí no me gusta festejar a los muertos, como que siento que en vida ¿no?".

La estelar de "Rosario Tijeras" indicó que tampoco suele poner ofrenda, conforme lo dicta la cultura. "Eso de que hay que ponerles sus estos... mejor en vida hay que llevarlos a pasear, yo soy muy así", dijo.

Aunque Bárbara de Regil provocó la desaprobación con sus declaraciones, enfatizó que prefiere compartir momentos en vida con sus seres queridos.

"A mi mamá prefiero hablarle y darle lo que le gusta, que ya que esté en el cielo ponerle su coca y su foto. No, en vida".

MF