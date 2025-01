Bad Bunny regresa a México; esto es lo que sabemos

El día de hoy Bad Bunny anunció una histórica serie de conciertos bajo el título "No me quiero ir de aquí". Se trata de 21 eventos agendados en el Coliseo de Puerto Rico en una seguidilla de espectáculos sin precedentes que comenzará en julio del presente año. El artista urbano marca así un récord de conciertos consecutivos en la principal sala de espectáculos de Puerto Rico, superando las 14 funciones del dúo de reguetón Wisin y Yandel.

El anuncio llega apenas una semana después del lanzamiento de su último álbum DeBÍ TiRAR MáS Fotos, el cual está recibiendo mucho cariño de la crítica y de los escuchas a través de redes sociales y plataformas de streaming de música. El álbum ha sido catalogado como un homenaje a Puerto Rico con fusiones del pop, reguetón, salsa y plena.

Los rumores de que se avecinaban conciertos se incrementaron luego de que aparecieran frente al Coliseo dos sillas idénticas a las de la portada del disco.

Los conciertos arrancarán el 11 de julio y se llevarán a cabo los fines de semana, de viernes a domingo, hasta agotar la histórica cantidad de 21.

Pero...¿Y México?

El anuncio de las fechas en Puerto Rico se realizó a través de un video colgado en su perfil oficial de Instagram en el que declara que se concerntrará en su "casa", pero que no por ello dejará de llevar su nuevo álbum a sus fans de todo el mundo.

"Gracias a la música y al amor que ustedes me dan a través de ella he tenido el privilegio de viajar y presentarme en distintas partes del mundo y es algo que aprecio y me gusta mucho. Hay lugares que me llevo en el corazón quisiera volver, full voy a volver a México, Argentina, Chile, Costa Rica, Colombia " confesó el artista puertorriqueño, quien buscará volver a posicionarse como uno de los músicos más importantes del mundo.

"Les prometo que antes que se acabe el año les voy a decir el día y la hora exacta en la que voy a visitarlos, pero por ahora estoy en Puerto Rico, estoy en casa, me la estoy pasando bien y si les soy honesto 'No me quiero ir de aquí, confesó Bad Bunny para develar esta histórica estancia en su país.

Así que a ahorrar se ha dicho, parece que todo indica que será hasta 2026 que “San Benito” regrese a nuestro país.

Con información de EFE

